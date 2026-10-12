Sinntu útkalli þar sem grindverk hafði fokið fyrir akbraut Freyja Þórisdóttir skrifar 12. október 2026 18:56 Í dagbókinni kemur ekkert fram um hvaða akbraut grindverkið fauk fyrir. Vísir/Vilhelm Lögreglustöð eitt barst tilkynning í morgun eða í dag þar sem kom fram að grindverk hefði fokið fyrir akbraut. Voru gerðar viðeigandi ráðstafanir en líkt og fram hefur komið er útlit fyrir vonskuveður um mestallt landið á miðvikudag þegar dýpsta októberlægð í rúm sextíu ár gengur yfir. Þá hefur fólk verið hvatt til að taka inn lausamuni og hliðra plönum. Hafði lögreglan í nægu öðru að snúast í dag en meðal þeirra mála sem voru skráð í dagbók lögreglunnar frá klukkan fimm í morgun til klukkan 17:00 voru nokkur sem höfðu að gera með almennt umferðareftirlit. Þá var óskað eftir aðstoð lögreglu á varðsvæði stöðvar eitt, sem nær yfir Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og Seltjarnarnes, vegna einstaklings sem hafði komið á veitingastað, borðað og drukkið en ekki getað borgað reikninginn. Sá grunaður um fjársvik. Fjöldi ökumanna var stöðvaður grunaður um að aka undir áhrifum ávana- og fíkniefna sem og að vera sviptir ökuréttindum. Allir voru látnir lausir að lokinni blóðsýnatöku. Einnig var einn ökumaður tekinn fyrir hraðakstur þar sem hann ók á 66 kílómetrum á klukkustund þar sem hámarkshraði var 30 kílómetrar á klukkustund. Í umdæmi lögreglustöðvar þrjú, sem nær yfir Kópavog og Breiðholt, var óskað eftir aðstoð lögreglu þar sem einstaklingur var grunaður um þjófnað í matvöruverslun. Í dagbók segir að þar hafi „venjubundið ferli“ tekið við. Umferð Reykjavík Kópavogur Veður Tengdar fréttir Óveður í aðsigi: Líklegt að flug raskist Viðvaranir verða gefnar út á landinu öllu vegna óvenju djúprar lægðar sem á að ganga yfir landið á miðvikudag. Veðurfræðingur telur líklegt að flug raskist og segir að fólk eigi ekki að gera ráð fyrir að komast ferða sinna. 12. október 2026 11:43 Mest lesið Dýpsta októberlægð í rúm sextíu ár í uppsiglingu Innlent Segir kollega sína á þingi hafa framið húsbrot í fylleríisferð fyrir austan Innlent Appelsínugular og gular viðvaranir gefnar út Veður Óveður í aðsigi: Líklegt að flug raskist Innlent Gull að leysa kókaín af hólmi Erlent Yfir sjötíu prósent óánægja með Ingu Sæland Innlent Alls ekki á móti því að fólk hafi það gott Innlent Skaut konu sína, börn og barnabörn Erlent Höfuðpaur Reykholtsmálsins fær átta ára dóm Innlent Henda mat eftir tölvuárás hitaði kæla upp í fimmtíu gráður Erlent Fleiri fréttir Undirmönnun hjúrkunarfræðinga tengist dánartíðni sjúklinga Sinntu útkalli þar sem grindverk hafði fokið fyrir akbraut Dómurinn segi ekki alla söguna Yfir sjötíu prósent óánægja með Ingu Sæland Leita enn að einum eftir alvarlega líkamsárás Höfuðpaur Reykholtsmálsins fær átta ára dóm Segir kollega sína á þingi hafa framið húsbrot í fylleríisferð fyrir austan Skipuð formaður Jafnréttissjóðs Dæmdur fyrir skattsvik vegna B Segir að þegar 13 þúsund skrifa undir verði stjórnvöld að hlusta Engin óbirt loforð eða leynilegt samkomulag Óveður í aðsigi: Líklegt að flug raskist Ekkert leynimakk í kjarasamningsgerð og óvenju djúp lægð er á leið til landsins Áminnti starfsmann spítalans fyrir að fletta upp sjúkraskrá konu Hlaut fyrstu verðlaun fyrir rannsókn í sjúkraþjálfun Dýpsta októberlægð í rúm sextíu ár í uppsiglingu Segir Bjarna hafa valið klæki og ófrið við Eflingu Bein útsending: Árleg friðarráðstefna Höfða friðarseturs Steinunn kjörin næsti forseti Alþjóðasamtaka lækna Þrettán þúsund hafa skrifað undir Alls ekki á móti því að fólk hafi það gott Réðust á dreng og tóku af honum hlaupahjól Myndir frá Austurvelli: „Fokkið ykkur úr firðinum“ Nýr meirihluti í Suðurnesjabæ „Við erum ekkert að biðja um einhverja sérmeðferð“ Brotist inn í tvö fyrirtæki Akranes og Akureyri dæmi þar sem hættan sé raunveruleg Of snemmt að segja til um hvernig eldurinn kom upp Hafi verið beggja vegna borðsins „Þetta var algjörlega magnað“ Sjá meira