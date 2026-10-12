Ekkert leynimakk í kjarasamningsgerð og óvenju djúp lægð er á leið til landsins Telma Tómasson skrifar 12. október 2026 11:33 Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf. Vísir Viðvaranir verða gefnar út á landinu öllu vegna óvenju djúprar lægðar sem á að ganga yfir landið á miðvikudag. Veðurfræðingur telur líklegt að flug raskist og segir að fólk eigi ekki að gera ráð fyrir að komast ferða sinna. Þetta er meðal þess sem fjallað er um í hádegisfréttum Bylgjunnar. Einnig verður rætt við seðlabankastjóra, sem segir að í ljósi þess hvað verðbólgan er mikið mein hefur hann kosið að líta svo á að Seðlabankinn reyni að reka velferðarstefnu. Aðspurður hvort beiting hárra stýrivaxta sé of gróft stjórntæki segir hann rétt að viðhalda peningalegu aðhaldi til að vinna bug á verðbólgunni. Bjarni Benediktsson framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins segir ekkert leynilegt samkomulag hafa verið gert við VR og fagfélögin, eins og Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar hefur ýjað að. Hann segir enga innistæðu fyrir tortryggni formannsins og þótt hún segi traustið til hans horfið treysti hann sér til áframhaldandi samstarfs við verkalýðshreyfinguna. Hann hafi þó áfram áhyggjur af efnahagslífinu og vaxandi atvinnuleysi. Rætt er við Bjarna í hádegisfréttum. Elísabet Inga fréttamaður var viðstödd þegar listar með nöfnum rúmlega 13 þúsund manns voru afhentir umhverfisráðherra, en þar er skorað á stjórnvald að vernda Seyðisfjörð fyrir áætlunum Kaldvíkur um sjókvíaeldi. Nokkuð fjölmenn mótmæli fóru einnig fram vegna málsins, bæði í Seyðisfirði og Reykjavík, samtímis á báðum stöðum í gær. Þessi tíðindi og fleiri í fjölbreyttum hádegisfréttatíma Bylgjunnar á slaginu tólf. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Dýpsta októberlægð í rúm sextíu ár í uppsiglingu Innlent Alls ekki á móti því að fólk hafi það gott Innlent Hóta að stöðva vopnakaup fyrir Úkraínu Erlent Skaut konu sína, börn og barnabörn Erlent Vonast til að leysa ráðgátuna um hvarf Ameliu Earhart Erlent Akranes og Akureyri dæmi þar sem hættan sé raunveruleg Innlent Segir Bjarna hafa valið klæki og ófrið við Eflingu Innlent Réðust á dreng og tóku af honum hlaupahjól Innlent Tígrisdýrið verður ekki aflífað Erlent Ísland Bandaríkjanna komið í kennslubækur Lífið Fleiri fréttir Ekkert leynimakk í kjarasamningsgerð og óvenju djúp lægð er á leið til landsins Áminnti starfsmann spítalans fyrir að fletta upp sjúkraskrá konu Hlaut fyrstu verðlaun fyrir rannsókn í sjúkraþjálfun Dýpsta októberlægð í rúm sextíu ár í uppsiglingu Segir Bjarna hafa valið klæki og ófrið við Eflingu Bein útsending: Árleg friðarráðstefna Höfða friðarseturs Steinunn kjörin næsti forseti Alþjóðasamtaka lækna Þrettán þúsund hafa skrifað undir Alls ekki á móti því að fólk hafi það gott Réðust á dreng og tóku af honum hlaupahjól Myndir frá Austurvelli: „Fokkið ykkur úr firðinum“ Nýr meirihluti í Suðurnesjabæ „Við erum ekkert að biðja um einhverja sérmeðferð“ Brotist inn í tvö fyrirtæki Akranes og Akureyri dæmi þar sem hættan sé raunveruleg Of snemmt að segja til um hvernig eldurinn kom upp Hafi verið beggja vegna borðsins „Þetta var algjörlega magnað“ Rispur á bílum út um allan bæ og tjón upp á hundruð þúsunda Bein útsending: Niðurstöður Samtalsins kynntar Uppbyggilegra samtal en í athugasemdum „Sólveig Anna virðist vera með mig algjörlega á heilanum“ Mótmæla sjókvíaeldi í tveimur landshlutum „Ég hef áhyggjur af Alþýðusambandinu“ Spenna fyrir þingi ASÍ og framlög til sjóvarna ekki næg Halla Gunnars svarar fyrir sig á Sprengisandi Braust inn með hníf í annarri og hamar hinni Telur núna sannað að fundin sé hin rétta Brattahlíð Eiríks rauða Kalla eftir aðgerðum ekki yfirlýsingum Vill auka aðgengi að verkjalyfjum Sjá meira