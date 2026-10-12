Innlent

Ekkert leyni­makk í kjarasamningsgerð og ó­venju djúp lægð er á leið til landsins

Telma Tómasson skrifar
Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf.
Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf. Vísir

Viðvaranir verða gefnar út á landinu öllu vegna óvenju djúprar lægðar sem á að ganga yfir landið á miðvikudag. Veðurfræðingur telur líklegt að flug raskist og segir að fólk eigi ekki að gera ráð fyrir að komast ferða sinna. Þetta er meðal þess sem fjallað er um í hádegisfréttum Bylgjunnar.

Einnig verður rætt við seðlabankastjóra, sem segir að í ljósi þess hvað verðbólgan er mikið mein hefur hann kosið að líta svo á að Seðlabankinn reyni að reka velferðarstefnu. Aðspurður hvort beiting hárra stýrivaxta sé of gróft stjórntæki segir hann rétt að viðhalda peningalegu aðhaldi til að vinna bug á verðbólgunni.

Bjarni Benediktsson framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins segir ekkert leynilegt samkomulag hafa verið gert við VR og fagfélögin, eins og Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar hefur ýjað að. Hann segir enga innistæðu fyrir tortryggni formannsins og þótt hún segi traustið til hans horfið treysti hann sér til áframhaldandi samstarfs við verkalýðshreyfinguna. Hann hafi þó áfram áhyggjur af efnahagslífinu og vaxandi atvinnuleysi. Rætt er við Bjarna í hádegisfréttum.

Elísabet Inga fréttamaður var viðstödd þegar listar með nöfnum rúmlega 13 þúsund manns voru afhentir umhverfisráðherra, en þar er skorað á stjórnvald að vernda Seyðisfjörð fyrir áætlunum Kaldvíkur um  sjókvíaeldi. Nokkuð fjölmenn mótmæli fóru einnig fram vegna málsins, bæði í Seyðisfirði og Reykjavík, samtímis á báðum stöðum í gær.

Þessi tíðindi og fleiri í fjölbreyttum hádegisfréttatíma Bylgjunnar á slaginu tólf.

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