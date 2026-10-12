Bein útsending: Árleg friðarráðstefna Höfða friðarseturs Atli Ísleifsson skrifar 12. október 2026 09:00 Ráðstefnan er haldin í samstarfi við utanríkisráðuneytið og Reykjavíkurborg, og að þessu sinni einnig í samstarfi við skrifstofu forseta Íslands og Sagnfræðistofnun HÍ. AMS Árleg friðarráðstefna Höfða friðarseturs, The Imagine Forum, fer fram í Silfurbergi í Hörpu í dag. Hægt verður að fylgjast með ráðstefnunni í beinu streymi í spilaranum að neðan. Í tilkynningu segir að í tilefni þess að í ár séu 40 ár liðin frá hinum sögulega leiðtogafundi í Höfða verði litið til fortíðar og rætt hvaða lærdóm megi draga af þeim tímamótafundi. Geta ríki enn unnið að diplómatískum lausnum á tímum vaxandi spennu í heiminum? Hver er framtíð alþjóðlegra afvopnunarsamninga og friðarumleitana? Dagskrá The Imagine Forum: From Cold War Lessons to Modern Challenges 09:30 – 09:45 Opening address Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Minister for Foreign Affairs 09:45 – 10:00 Rebuilding Trust: Pathways to Disarmament in an Age of Nuclear Risk Keynote address Izumi Nakamitsu, Under-Secretary-General and High Representative for Disarmament Affairs at the United Nations 10:00 – 10:30 Conversation with Izumi Nakamitsu Moderated by Pat Mitchell, former Journalist and Media Executive 10:30 – 10:50 Coffee Break 10:50 – 12:00 40 Years After the Reykjavík Summit: History, Legacy, and Lessons for the Future Featured Address Billy Long, U.S. Ambassador to Iceland Panel discussion Sergey Radchenko, Rupert Murdoch Distinguished Professor at Johns Hopkins SAIS, Sharon Weiner, Associate Professor at the School of International Service at American University and Thomas Blanton, Director, National Security Archive George Washington University Moderated by Rósa Magnúsdóttir, Professor of History at the University of Iceland 12:00– 12:30 Lunch 12:30 – 13:15 Leadership, Humanity and Hope in a Divided World Conversation with Halla Tómasdóttir, President of Iceland, Nataša Pirc Musar, President of Slovenia and Mary Robinson, former President of Ireland and former UN High Commissioner for Human Rights Moderated by Christiane Amanpour, Journalist and Chief International Anchor for CNN 13:15 – 13:50 Human Rights in a World of Growing Conflict Introductory Remarks Silja Bára Ómarsdóttir, Rector of the University of Iceland Address by Volker Türk, United Nations High Commissioner for Human Rights followed by a Q&A with Laura Sólveig Lefort Scheefer, Chair at the Icelandic Young Environmentalists, Heiðrún Vala Hilmarsdóttir, Icelandic Youth Delegate to the UN and Amnesty Youth Activist, and Loki Pálmason, Deputy Chair of ÖBÍ Youth Council, Moderated by Silja Bára Ómarsdóttir 13:50 – 14:10 Coffee Break 14:10 – 15:10 The Return of Great-Power Rivalry: Between Deterrence and Dialogue Opening remarks Carlo Masala, Chair for Security and Defence Studies at Bundeswehr University Munich Panel Discussion Isabel Bramsen, Director of Peace and Conflict Studies and Associate Professor at Lund University, Erlingur Erlingsson, Defence Expert and Senior Visiting Fellow at the Institute of International Affairs at the University of Iceland and Carlo Masala Moderated by Pia Hansson, Director of Höfði Reykjavík Peace Centre 15:10 – 15:30 Coffee Break 15:30 – 16:00 40 Years After the Reykjavík Summit: Coexistence on a Planet Under Stress Conversation with Sara Olsvig, former Chair of the Inuit Circumpolar Council and Hindou Oumarou Ibrahim, Indigenous Mbororo Leader, President of the Association for Indigenous Women and Peoples of Chad (AFPAT), and Chair of Planetary Guardians Moderated by Halldór Þorgeirsson, Chair of the Icelandic Climate Council 16:00 – 16:30 The Next Generation on Peace and Democracy Conversation between Hildur Björnsdóttir, Mayor of Reykjavik and Magnús Sigurður Jónasson, Indriði Nökkvi Þóreyjarson and Ragnheiður Andrésdóttir Members of the Reykjavík Youth Council 16:30 – 16:45 Introduction of finalists for the Mayors for Peace Children’s Art Competition “Peaceful Towns” Hildur Björnsdóttir, Mayor of Reykjavík 16:45 – 17:00 Closing Address-Do We Hear the Music? Future Perspectives on Peace and Conflict Bergur Ebbi, Writer and Orator Höfði friðarsetur Reykjavíkurborgar og Háskóla Íslands stendur að ráðstefnunni í samstarfi við skrifstofu forseta Íslands, utanríkisráðuneytið, Reykjavíkurborg og sagnfræðistofnun Háskóla Íslands Harpa Ráðstefnur á Íslandi Utanríkismál Öryggis- og varnarmál Mest lesið Alls ekki á móti því að fólk hafi það gott Innlent Hóta að stöðva vopnakaup fyrir Úkraínu Erlent Vonast til að leysa ráðgátuna um hvarf Ameliu Earhart Erlent Akranes og Akureyri dæmi þar sem hættan sé raunveruleg Innlent Réðust á dreng og tóku af honum hlaupahjól Innlent Skaut konu sína, börn og barnabörn Erlent Nýr meirihluti í Suðurnesjabæ Innlent Tígrisdýrið verður ekki aflífað Erlent „Við erum ekkert að biðja um einhverja sérmeðferð“ Innlent Dýpsta októberlægð í rúm sextíu ár í uppsiglingu Innlent Fleiri fréttir Dýpsta októberlægð í rúm sextíu ár í uppsiglingu Segir Bjarna hafa valið klæki og ófrið við Eflingu Bein útsending: Árleg friðarráðstefna Höfða friðarseturs Steinunn kjörin næsti forseti Alþjóðasamtaka lækna Þrettán þúsund hafa skrifað undir Alls ekki á móti því að fólk hafi það gott Réðust á dreng og tóku af honum hlaupahjól Myndir frá Austurvelli: „Fokkið ykkur úr firðinum“ Nýr meirihluti í Suðurnesjabæ „Við erum ekkert að biðja um einhverja sérmeðferð“ Brotist inn í tvö fyrirtæki Akranes og Akureyri dæmi þar sem hættan sé raunveruleg Of snemmt að segja til um hvernig eldurinn kom upp Hafi verið beggja vegna borðsins „Þetta var algjörlega magnað“ Rispur á bílum út um allan bæ og tjón upp á hundruð þúsunda Bein útsending: Niðurstöður Samtalsins kynntar Uppbyggilegra samtal en í athugasemdum „Sólveig Anna virðist vera með mig algjörlega á heilanum“ Mótmæla sjókvíaeldi í tveimur landshlutum „Ég hef áhyggjur af Alþýðusambandinu“ Spenna fyrir þingi ASÍ og framlög til sjóvarna ekki næg Halla Gunnars svarar fyrir sig á Sprengisandi Braust inn með hníf í annarri og hamar hinni Telur núna sannað að fundin sé hin rétta Brattahlíð Eiríks rauða Kalla eftir aðgerðum ekki yfirlýsingum Vill auka aðgengi að verkjalyfjum „Ég sé ekki að íslenskt samfélag vilji kasta því fyrir róða“ Vilja bílastæðin upp úr skotgröfunum Á annað hundrað sektaðir Sjá meira