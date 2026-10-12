Innlent

Bein út­sending: Ár­leg friðarráð­stefna Höfða friðar­seturs

Atli Ísleifsson skrifar
Ráðstefnan er haldin í samstarfi við utanríkisráðuneytið og Reykjavíkurborg, og að þessu sinni einnig í samstarfi við skrifstofu forseta Íslands og Sagnfræðistofnun HÍ.
Ráðstefnan er haldin í samstarfi við utanríkisráðuneytið og Reykjavíkurborg, og að þessu sinni einnig í samstarfi við skrifstofu forseta Íslands og Sagnfræðistofnun HÍ. AMS

Árleg friðarráðstefna Höfða friðarseturs, The Imagine Forum, fer fram í Silfurbergi í Hörpu í dag. Hægt verður að fylgjast með ráðstefnunni í beinu streymi í spilaranum að neðan.

Í tilkynningu segir að í tilefni þess að í ár séu 40 ár liðin frá hinum sögulega leiðtogafundi í Höfða verði litið til fortíðar og rætt hvaða lærdóm megi draga af þeim tímamótafundi. 

Geta ríki enn unnið að diplómatískum lausnum á tímum vaxandi spennu í heiminum? Hver er framtíð alþjóðlegra afvopnunarsamninga og friðarumleitana?

Dagskrá

The Imagine Forum: From Cold War Lessons to Modern Challenges

09:30 – 09:45 Opening address Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Minister for Foreign Affairs

09:45 – 10:00 Rebuilding Trust: Pathways to Disarmament in an Age of Nuclear Risk

Keynote address Izumi Nakamitsu, Under-Secretary-General and High Representative for Disarmament Affairs at the United Nations

10:00 – 10:30 Conversation with Izumi Nakamitsu

Moderated by Pat Mitchell, former Journalist and Media Executive

10:30 – 10:50 Coffee Break

10:50 – 12:00 40 Years After the Reykjavík Summit: History, Legacy, and Lessons for the Future

Featured Address Billy Long, U.S. Ambassador to Iceland

Panel discussion Sergey Radchenko, Rupert Murdoch Distinguished Professor at Johns Hopkins SAIS, Sharon Weiner, Associate Professor at the School of International Service at American University and Thomas Blanton, Director, National Security Archive George Washington University

Moderated by Rósa Magnúsdóttir, Professor of History at the University of Iceland

12:00– 12:30 Lunch

12:30 – 13:15 Leadership, Humanity and Hope in a Divided World

Conversation with Halla Tómasdóttir, President of Iceland, Nataša Pirc Musar, President of Slovenia and Mary Robinson, former President of Ireland and former UN High Commissioner for Human Rights

Moderated by Christiane Amanpour, Journalist and Chief International Anchor for CNN

13:15 – 13:50 Human Rights in a World of Growing Conflict

Introductory Remarks Silja Bára Ómarsdóttir, Rector of the University of Iceland

Address by Volker Türk, United Nations High Commissioner for Human Rights followed by a Q&A with Laura Sólveig Lefort Scheefer, Chair at the Icelandic Young Environmentalists, Heiðrún Vala Hilmarsdóttir, Icelandic Youth Delegate to the UN and Amnesty Youth Activist, and Loki Pálmason, Deputy Chair of ÖBÍ Youth Council, Moderated by Silja Bára Ómarsdóttir

13:50 – 14:10 Coffee Break

14:10 – 15:10 The Return of Great-Power Rivalry: Between Deterrence and Dialogue

Opening remarks Carlo Masala, Chair for Security and Defence Studies at Bundeswehr University Munich

Panel Discussion Isabel Bramsen, Director of Peace and Conflict Studies and Associate Professor at Lund University, Erlingur Erlingsson, Defence Expert and Senior Visiting Fellow at the Institute of International Affairs at the University of Iceland and Carlo Masala

Moderated by Pia Hansson, Director of Höfði Reykjavík Peace Centre

15:10 – 15:30 Coffee Break

15:30 – 16:00 40 Years After the Reykjavík Summit: Coexistence on a Planet Under Stress

Conversation with Sara Olsvig, former Chair of the Inuit Circumpolar Council and Hindou Oumarou Ibrahim, Indigenous Mbororo Leader, President of the Association for Indigenous Women and Peoples of Chad (AFPAT), and Chair of Planetary Guardians

Moderated by Halldór Þorgeirsson, Chair of the Icelandic Climate Council

16:00 – 16:30 The Next Generation on Peace and Democracy

Conversation between Hildur Björnsdóttir, Mayor of Reykjavik and Magnús Sigurður Jónasson, Indriði Nökkvi Þóreyjarson and Ragnheiður Andrésdóttir Members of the Reykjavík Youth Council

16:30 – 16:45 Introduction of finalists for the Mayors for Peace Children’s Art Competition “Peaceful Towns”

Hildur Björnsdóttir, Mayor of Reykjavík

16:45 – 17:00 Closing Address-Do We Hear the Music? Future Perspectives on Peace and Conflict

Bergur Ebbi, Writer and Orator

Höfði friðarsetur Reykjavíkurborgar og Háskóla Íslands stendur að ráðstefnunni í samstarfi við skrifstofu forseta Íslands, utanríkisráðuneytið, Reykjavíkurborg og sagnfræðistofnun Háskóla Íslands

Harpa Ráðstefnur á Íslandi Utanríkismál Öryggis- og varnarmál

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