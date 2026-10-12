Erlent

Verð­launaðir fyrir að tengja rekstrar- og þjóð­hag­fræði

Kjartan Kjartansson skrifar
Hagfræðiverðlaun sænska seðlabankans eru veitt vikuna á eftir sjálfum Nóbelsverðlaununum.
Hagfræðiverðlaun sænska seðlabankans eru veitt vikuna á eftir sjálfum Nóbelsverðlaununum.

Tveir bandarískir hagfræðingar hlutu hagfræðiverðlaun Seðlabanka Svíþjóðar fyrir að framlag þeirra til endurnýjunar á stöðugleikaaðgerðum. Þeir lögðu rekstrarhagfræði til grundvallar þjóðarhagfræðilegra líkana sem eru sögð hafa hjálpað til við peninga- og fjármálastefnu og dregið úr sveiflum.

Robert E. Hall frá Stanford-háskóla og Michael Woodford frá Columbia-háskóla hljóta hagfræðiverðlaunin sem eru til minningar um Alfreð Nóbel í morgun. Ólíkt sjálfum Nóbelsverðlaununum sem sænska vísindaakademían útdeilir er það sænski seðlabankinn sem velur verðlaunahafanna í hagfræði.

Fréttin verður uppfærð.

Nóbelsverðlaun Noregur Svíþjóð

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