Ísland Bandaríkjanna komið í kennslubækur Jakob Bjarnar skrifar 12. október 2026 10:28 Þó fólk á Íslandi hafi ekki gefið mikið fyrir hina nýstárlegu landafræði Trumps telja Ítalir fyllstu ástæðu til að taka mark á honum. vísir/samsett Svo virðist sem breytt heimskipan Donalds Trump Bandaríkjaforseta, sú sem hann sló eftirminnilega fram á Truth Social og sýndi Grænland og Ísland sem hluta Bandaríkjanna, hafi náð meiri útbreiðslu en menn gátu ímyndað sér. Fæstir hafa gefið mikið fyrir þessa nýstárlegu landafræði en hún virðist ætla að reynast afdrifaríkari en menn gátu ímyndað sér. Vísir heyrði í nemanda í ítölsku og hann rak í rogastans þegar hann gluggaði í nýja kennslubók í ítölsku. Þar ber ekki á öðru en að Ísland teljist til Bandaríkjanna. Um er að ræða bókina „A Lezione di italiano“ og höfundar eru Antonella Bolzoni og Pier Cesare. „Ég er í ítölsku B1 og var að fá þessa bók sem er fyrsta útgáfa, prentuð í febrúar 2026 frá útgáfufélagi í Flórens,“ segir nemandinn forviða. Um er að ræða miðstig í ítölsku þar sem gengið er út frá því að nemendur skilji aðalatriði um kunnugleg efni sem tengjast vinnu, skóla og tómstundum. Þú átt að geta bjargað þér á ferðalögum og skrifað einfaldan texta um málefni sem þér eru kunn. Svona lítur landafræðin út í ítalskri kennslubók. Menn hafa talið Truth Social hálfgert flopp en Trump stofnaði miðilinn ásamt öðrum 2022 eftir að hann hafði verið bannaður frá Twitter og Facebook eftir árásina á þinghúsið. Þeir miðlar drógu bannið til baka en Trump vill hins vegar ekki sjá að viðra hugleiðingar sínar þar eftir bannið. Samkvæmt New York Times sækja 28 milljónir manna miðilinn heim mánaðarlega og áhrifin ná víða, meðal annars í ítalskar kennslubækur. Donald Trump Ítalía Skóla- og menntamál Landamæri Mest lesið Alls ekki á móti því að fólk hafi það gott Innlent Hóta að stöðva vopnakaup fyrir Úkraínu Erlent Dýpsta októberlægð í rúm sextíu ár í uppsiglingu Innlent Vonast til að leysa ráðgátuna um hvarf Ameliu Earhart Erlent Akranes og Akureyri dæmi þar sem hættan sé raunveruleg Innlent Skaut konu sína, börn og barnabörn Erlent Réðust á dreng og tóku af honum hlaupahjól Innlent Tígrisdýrið verður ekki aflífað Erlent Nýr meirihluti í Suðurnesjabæ Innlent Segir Bjarna hafa valið klæki og ófrið við Eflingu Innlent Fleiri fréttir Dýpsta októberlægð í rúm sextíu ár í uppsiglingu Segir Bjarna hafa valið klæki og ófrið við Eflingu Bein útsending: Árleg friðarráðstefna Höfða friðarseturs Steinunn kjörin næsti forseti Alþjóðasamtaka lækna Þrettán þúsund hafa skrifað undir Alls ekki á móti því að fólk hafi það gott Réðust á dreng og tóku af honum hlaupahjól Myndir frá Austurvelli: „Fokkið ykkur úr firðinum“ Nýr meirihluti í Suðurnesjabæ „Við erum ekkert að biðja um einhverja sérmeðferð“ Brotist inn í tvö fyrirtæki Akranes og Akureyri dæmi þar sem hættan sé raunveruleg Of snemmt að segja til um hvernig eldurinn kom upp Hafi verið beggja vegna borðsins „Þetta var algjörlega magnað“ Rispur á bílum út um allan bæ og tjón upp á hundruð þúsunda Bein útsending: Niðurstöður Samtalsins kynntar Uppbyggilegra samtal en í athugasemdum „Sólveig Anna virðist vera með mig algjörlega á heilanum“ Mótmæla sjókvíaeldi í tveimur landshlutum „Ég hef áhyggjur af Alþýðusambandinu“ Spenna fyrir þingi ASÍ og framlög til sjóvarna ekki næg Halla Gunnars svarar fyrir sig á Sprengisandi Braust inn með hníf í annarri og hamar hinni Telur núna sannað að fundin sé hin rétta Brattahlíð Eiríks rauða Kalla eftir aðgerðum ekki yfirlýsingum Vill auka aðgengi að verkjalyfjum „Ég sé ekki að íslenskt samfélag vilji kasta því fyrir róða“ Vilja bílastæðin upp úr skotgröfunum Á annað hundrað sektaðir Sjá meira