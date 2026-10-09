Fjárfesti í SpaceX og hóf svo átak sem gæti hagnast fyrirtækinu Samúel Karl Ólason skrifar 9. október 2026 10:18 Donald Trump heiðraði Elon Musk, forstjóra SpaceX og fyrrverandi ráðgjafa forsetans, fyrr í vikunni. AP/Julia Demaree Nikhinson Tveimur dögum áður en hann hóf sérstakt átak í því að draga úr reglugerðum varðandi geimferðir einkafyrirtækja og kallaði eftir ríkisstuðningi við slík fyrirtæki, keypti Donald Trump skuldabréf SpaceX fyrir allt að fimm milljónir dala. Hann keypti einnig hlutabréf í Meta fyrir allt að 25 milljónir dala en í heildina framkvæmdi hann 517 viðskiptagjörninga í ágúst. Hann keypti einnig hlutabréf fyrir allt að sex milljónir í Microsoft og fyrir minni upphæð í tæknifyrirtækinu Oracle. Þetta er meðal þess sem kemur fram í fjárhagsyfirlýsingu forsetans fyrir ágúst. Samkvæmt greiningu CNBC keypti eða seldi forsetinn hlutabréf og skuldabréf fyrir allt frá 74,3 milljónum dala til 273,3 milljóna dala í mánuðinum. Þá keypti hann einnig fimm ára skuldabréf SpaceX fyrir að minnsta kosti milljón dala en allt að fimm milljónir. Tveimur dögum síðar skrifaði hann undir nýja stefnuyfirlýsingu sem felst í því að reyna að draga úr reglugerðum varðandi einkafyrirtæki. Þar er einnig kallað eftir því að bandaríska ríkið styðji einkafyrirtæki í að skjóta að minnsta kosti þúsund geimförum út í geim á ári hverju fyrir árið 2030. Meðal annars á þessi stuðningur að vera í formi aðgangs að geimferðainnviðum ríkisins, í hvatningu til fjárfestinga í geimfyrirtækjum og samvinnu einkafyrirtækja og opinbera geirans í uppbyggingu innviða. SpaceX á í gífurlega miklum viðskiptum við bæði varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna og Geimvísindastofnunina (NASA). Heiðraði leiðtoga tæknifyrirtækja Einn talsmanna Trumps sagði í yfirlýsingu til CNN að Trump kæmi með engum hætti að viðskiptum sem þessum. Þeim væri stýrt af utanaðkomandi aðilum og að Trump og fjölskylda hans hefðu ekki áhrif á það hvað væri keypt og hvað væri selt. Á sínu seinna kjörtímabili hefur Trump ítrekað kallað eftir því að reglur um bandarísk tæknifyrirtæki verði felldar niður eða forsvarsmönnum þeirra gert kleift að setja sínar eigin reglur. Fyrr í þessari viku tók hann á móti mörgum af leiðtogum þessara fyrirtækja, og þar á meðal Elon Musk forstjóra SpaceX, og heiðraði þá. Aðrir sem voru heiðraðir voru Jensen Huang forstjóri Nvidia, Satya Nadella forstjóri Microsoft og Michael Dell forstjóri Dell. Fyrri forsetar Bandaríkjanna hafa oftar en ekki selt sínar eigur þegar þeir taka við embætti og sett peninga sína í sérstakan sjóð sem þeir geta engin áhrif haft á. Það hefur Trump ekki gert. Síðan hann varð forseti Bandaríkjanna á nýjan leik hefur auður Trumps aukist til muna. Samkvæmt greiningu Forbes var hann til að mynda metinn á 2,6 milljarða dala árið 2023. Hann er nú metinn á sjö milljarða dala. Það samvarar um 856 milljörðum króna. Bandaríkin Donald Trump SpaceX Meta Microsoft Mest lesið Lokun einu innilaugar sveitarfélagsins íbúum mikið áfall Innlent Bílastæði eða bekkir og blómapottar? Innlent Nærri því áttatíu borgarar liggja í valnum Erlent Maður skotinn af fulltrúum ICE í New York Erlent Veðmál á sigur Navalnaju hrúgast inn Erlent Ætla að streyma aftöku í beinni Erlent Borgin afturkallar lóðir trúfélaganna Innlent Navanethem Pillay hlaut friðarverðlaun Nóbels Erlent Friðarsúlan hefur kostað rúmar hundrað milljónir króna Innlent „Ég fagna því að þessu leikriti sé lokið“ Innlent Fleiri fréttir Navanethem Pillay hlaut friðarverðlaun Nóbels Bein útsending: Hver hlýtur friðarverðlaun Nóbels? Yfir sjötíu þúsund mótmæltu þrátt fyrir umbótatillögur Veðmál á sigur Navalnaju hrúgast inn Maður skotinn af fulltrúum ICE í New York Nærri því áttatíu borgarar liggja í valnum Ætla að streyma aftöku í beinni Vonar að Ísraelar hafni Netanjahú Tveir Lettar handteknir á breskri herstöð í nótt Máttu ekki leita hjá fyrrverandi prinsi vegna Epstein-tengsla Breskur hermaður ákærður fyrir njósnir Hættu við að ræða upplýsingafals undir þrýstingi frá Bandaríkjastjórn Segir í tísku að setja alþjóðasamfélagið ofar eigin þjóð Konan sem var borin út er látin Margaret Hamilton er látin Eritrea skiptir um lið og sendir hermenn inn í Tigray Segist geta gert Biden, Obama og Clinton „mjög slæma hluti“ Fangaði sólarupprás á Mars Fátt um svör frá Rússum um meinta plágu Kona stungin til bana við matvöruverslun í Malmö Bandarískir hermenn í útgöngubanni eftir morð Fjögur börn meðal nítján látinna í árásum á afmælisdegi Pútíns Draga til baka handtökuskipun á hendur leiðtoga katalónskra aðskilnaðarsinna Hlutu Nóbelsverðlaunin fyrir að leysa efnafræðilega ósamhverfu Bein útsending: Hver hlýtur Nóbelsverðlaunin í efnafræði? Biskup í fangelsi fyrir brot gegn drengjum Vill fimmtán ára reynslutímabil fyrir ný aðildarríki Endurgreiðir ekki ríkinu fyrir auglýsingarnar umdeildu Komin til meðvitundar eftir misheppnaða aftöku Stýrði leyniþjónustu en nú sakaður um njósnir Sjá meira