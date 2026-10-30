Israel frá Fram Valur Páll Eiríksson skrifar 30. október 2026 09:01 Framarar verða án Israel Garcia næsta sumar. Vísir/Guðmundur Spænski varnarmaðurinn Israel Garcia kvaddi Fram á samfélagsmiðlum í gær. Hann hefur verið hjá liðinu í tvö ár. Garcia gekk til liðs við Fram þar síðasta haust og spilaði nokkuð stórt hlutverk á fyrra ári sínu með Frömurum sumarið 20215. Þar spilaði hann 24 leiki og skoraði eitt mark í Bestu deildinni. Hann var meira á bekknum í ár en kom þó við sögu í 21 leik á frábæru tímabili þar sem Fram hafnaði í 3. sæti og tryggði liðinu þannig sæti í Evrópudeildinni að ári. „Við höfum deilt ótrúlegum augnablikum saman og við enduðum ferðalagið með því að komast í forkeppni Sambandsdeildarinnar, eitthvað sem Fram hefur beðið eftir í rúman áratug. Ég er gríðarlega stoltur af því sem við áorkuðum saman,“ skrifar Garcia í færslu á Instagram.Óljóst er hvað tekur við hjá Garcia og hvort hann haldi kyrru fyrir á klakanum eða haldi af landi brott. Hann hefur meðal annars verið orðaður við Njarðvík, Vestra og Þór Akureyri. View this post on Instagram A post shared by Israel Garcia Moreno (@isra6m) Fram Besta deild karla Íslenski boltinn Mest lesið „Á stuttum tíma eru mínir nánustu vinir farnir“ Íslenski boltinn Sjáðu slagsmálin í Síkinu Körfubolti „Ég hefði frekar kýlt hana í andlitið“ Körfubolti „Jóla-Paul er á leiðinni og einhver verður rotaður“ Sport „Mourinho er eins og Simpsons-þátturinn“ Sport Uppgjörið: Tindastóll-Álftanes 105-108 | Spennutryllir í Síkinu Körfubolti FIFA hagnaðist um 620 milljarða á miðum á HM-leiki Fótbolti „Enski boltinn er annar heimur“ Enski boltinn „Ég er oftast mjög rólegur“ Körfubolti Elvar með stórleik í Evrópukeppninni Körfubolti Fleiri fréttir Emil Atlason á leið í Fram Israel frá Fram „Á stuttum tíma eru mínir nánustu vinir farnir“ Víkingar láta Einar Guðna fara Hallgrímur kveður KA Heimir ráðinn til ÍA og kostaði nokkrar milljónir Var klár í samkeppnina við Ingvar Flauta Péturs á hilluna Engin uppalin spilaði með Fram „Ég hef sjaldan, ef nokkurn tímann, kynnst öðru eins félagi og Víkingi“ Heimir farinn frá Fylki Einn dyggasti sonur ÍBV semur við Val „Á meðan liðið er að vinna skiptir ekki máli hvort að ég skori eða einhver annar“ Ásgeir Páll kveður Keflavík og Ísland Arnar spenntur og „no komment“ frá Magnúsi „Neyði menn ekki til að vera hérna“ Aron Þórður hættur Draumurinn að þjálfa Blika Tímabilið vonbrigði en bjartir tímar framundan Omar Sowe kominn í KR-treyjuna „Úff, hvað er ég búinn að koma mér út í hérna?“ „Hún gæti orðið okkar langbesti leikmaður“ Breytingar boðaðar í Garðabæ Davíð Smári hættur hjá Njarðvík Rúnar Páll kynnti teymið sitt Ólafur Ingi hættur með Blika „Virkaði öfugt við það sem hann vonaðist til“ Harma ákvörðun Hattar Ingibjörg valin sú efnilegasta Uppaldir spiluðu eitt prósent mínútna hjá Val Sjá meira