Afríska knattspyrnusambandið vildi halda Afríkukeppnina á fjögurra ára fresti en nú hefur sambandið snúið við blaðinu.
Ástæðan er meðal annars áhyggjur af fjármálum og skipulagningu, skrifar Knattspyrnusamband Afríku í fréttatilkynningu.
CAF ákvað í fyrra að Afríkukeppnin skyldi haldin á fjögurra ára fresti frá og með árinu 2028. Nú verður hún þess í stað áfram haldin annað hvert ár, eins og verið hefur frá árinu 1968.
„Ákvörðunin var tekin til að efla, vernda og gæta hagsmuna afrískrar knattspyrnu, 54 aðildarsambanda CAF og afrískra leikmanna sem leika með félögum utan Afríku,“ sagði Patrice Motsepe, forseti CAF, í yfirlýsingu.
The Confédération Africaine de Football (“CAF”) Executive Committee (“EXCO”) today unanimously decided that the CAF Africa Cup of Nations (“AFCON”) will return to taking place every Two Years.
The President of CAF Dr Patrice Motsepe announced at the CAF Strategy Conference in Cabo Verde which was held from 7-9 October 2026, that the CAF EXCO would be re-assessing and reconsidering the decision it took last year, for the AFCON to take place every Four Years.
https://t.co/fYNKBPhPae— CAF Media (@CAF_Media) October 30, 2026
The Confédération Africaine de Football (“CAF”) Executive Committee (“EXCO”) today unanimously decided that the CAF Africa Cup of Nations (“AFCON”) will return to taking place every Two Years.
The President of CAF Dr Patrice Motsepe announced at the CAF Strategy Conference in Cabo Verde which was held from 7-9 October 2026, that the CAF EXCO would be re-assessing and reconsidering the decision it took last year, for the AFCON to take place every Four Years.
https://t.co/fYNKBPhPae
Motsepe hafði þegar fyrr í október tilkynnt að stjórn CAF myndi koma saman til að endurskoða áformin sem samþykkt voru í fyrra.
Það spilar einnig inn í að Afríka hefur stofnað Þjóðadeild sem á að hefjast eftir nokkur ár.
„Við höfðum einnig áhyggjur af því að það tæki nokkur ár áður en fyrirhuguð Þjóðadeild, sem átti að vera eins og núverandi Afcon og haldin annað hvert ár, gæti skapað það fjárhagslega öryggi og þau framlög til knattspyrnuþróunar sem þarf til að afrísk knattspyrna og keppnir CAF verði samkeppnishæfar á heimsvísu og sjálfbærar,“ sagði Motsepe.
Kenía, Tansanía og Úganda eru gestgjafar næstu Afcon-keppni árið 2027. Keppnirnar þar á eftir fara fram 2028, 2031 og 2033.
Engin Afríkukeppni verður haldin árið 2030 til að forðast árekstur við HM.
Apparently, two years is the perfect amount of time to miss #TotalEnergiesAFCON. ❤️🏆 https://t.co/fIxqrZWqd0— CAF (@CAF_Online) October 30, 2026
Apparently, two years is the perfect amount of time to miss #TotalEnergiesAFCON. ❤️🏆 https://t.co/fIxqrZWqd0