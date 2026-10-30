Ísak Snær Þorvaldsson og félagar í Lyngby unnu mikilvægan sigur á Randers í kvöld í fallbaráttu dönsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta.
Lyngby vann leikinn 2-1 og náði um leið Randers að stigum í 10. til 11. sæti töflunnar. Randers heldur tíunda sætinu á betri markatölu.
Ísak Snær átti mikinn þátt í sigrinum því hann lagði upp sigurmarkið sem Markus Anderson skoraði á 69. mínútu.
Frederik Gytkjær kom Lyngby í 1-0 á 23. mínútu en Mohamed Sankoh jafnaði í uppbótartíma fyrri hálfleiks.
Ísak Snær var í byrjunarliði Lyngby eins og Davíð Helgi Aronsson sem var allan leikinn í miðri vörninni. Ísak fór af velli á 87. mínútu en þá kom Daníel Kristjánsson inn á völlinn sem varamaður.