Nik Chamberlain rekinn frá Kristianstad Valur Páll Eiríksson skrifar 30. október 2026 13:02 Nik er horfinn á braut í Kristianstad. Vísir/Sigurður Már Englendingnum Nik Chamberlain hefur verið sagt upp störfum sem þjálfari Kristianstad eftir tæpt ár í starfi. Hann fór frá kvennaliði Breiðabliks til að taka við sænska liðinu. Chamberlain stýrði Breiðabliki til tveggja Íslandsmeistaratitla í röð áður en hann söðlaði um og fékk tækifæri til að stýra sænska Íslendingaliðinu sem var í mörg ár þjálfað af Elísabetu Gunnarsdóttur. Nik skrifaði undir tveggja ára samning við Kristianstad síðasta haust en hefur nú verið látinn taka poka sinn eftir tæpt ár í starfi. Samkvæmt sænskum fjölmiðlum er honum sagt upp sökum óánægju innan leikmannahóps liðsins með hans störf. Kristianstad situr í fimmta sæti sænsku úrvalsdeildarinnar þegar þrjár umferðir eru eftir. Þrír Íslendingar eru á mála hjá Kristianstad; Alexandra Jóhannsdóttir, Elísa Lana Sigurjónsdóttir og Guðný Árnadóttir. Linda Líf Boama spilaði einnig stóran hluta tímabilsins með liðinu eftir að hafa fylgt Nik frá Íslandi til Svíþjóðar í nóvember í fyrra en eftir stutt stopp samdi hún við Charlton Athletic á Englandi í ágúst. Nik kom til Íslands fyrst sem leikmaður árið 2007 og var hér á landi stóran hluta af 15 árum, í það minnsta á sumrin. Hann spilaði fyrir Álftanes, ÍH, Huginn, Dalvík/Reyni, Fjarðabyggð, Aftureldingu, Þrótt og SR. Nik var þjálfari kvennaliðs Þróttar frá 2016 til 2023 áður en hann tók við Breiðabliki og stýrði liðinu í tvær leiktíðir fyrir brottförina til Svíþjóðar. Sænski boltinn Mest lesið „Á stuttum tíma eru mínir nánustu vinir farnir“ Íslenski boltinn Sjáðu slagsmálin í Síkinu Körfubolti Missti af leik með KR vegna herskyldu Körfubolti Emil Atlason á leið í Fram Íslenski boltinn „Ég hefði frekar kýlt hana í andlitið“ Körfubolti „Magnús er þjálfari Aftureldingar og verður það áfram“ Íslenski boltinn „Jóla-Paul er á leiðinni og einhver verður rotaður“ Sport „Mourinho er eins og Simpsons-þátturinn“ Sport Uppgjörið: Tindastóll-Álftanes 105-108 | Spennutryllir í Síkinu Körfubolti Ældi blóði, braut rifbein, fór á spítala og svo aftur inn á völlinn Sport Fleiri fréttir „Magnús er þjálfari Aftureldingar og verður það áfram“ Grealish í agabanni hjá Everton Emil Atlason á leið í Fram Áfrýjun Arsenal á rauða spjaldi Dowman hafnað Israel frá Fram „Á stuttum tíma eru mínir nánustu vinir farnir“ „Enski boltinn er annar heimur“ Nýr heimavöllur í Milan mun koma í stað San Siro „Mér þætti það skrýtið ef að allir kölluðu mig Sir“ FIFA hagnaðist um 620 milljarða á miðum á HM-leiki Cristiano Ronaldo með þrennu Víkingar láta Einar Guðna fara Landsliðsmaður í frí hjá félagi sínu vegna persónulegra ástæðna Hallgrímur kveður KA „Ég þarf ekki fullvissu frá neinum“ Viktor Bjarki var í byrjunarliði FCK í öruggum sigri Heimir ráðinn til ÍA og kostaði nokkrar milljónir Var klár í samkeppnina við Ingvar „Eina liðið sem ég vildi ekki“ Flauta Péturs á hilluna Verða án Sesko fram í janúar Engin uppalin spilaði með Fram „Guðjohnsen er stórt nafn í fótboltanum“ „Ég hef sjaldan, ef nokkurn tímann, kynnst öðru eins félagi og Víkingi“ Máttu ekki spyrja Haaland út í dóminn og hættu við viðtalið Sonur Wayne Rooney með fernu fyrir átján ára liðið Knattspyrnuforkólfur segir af sér til að mótmæla stuðningi við Infantino „Ég vissi að Gomez myndi skora“ Liverpool slapp við Manchester City Liverpool áfram eftir vítakeppni Sjá meira