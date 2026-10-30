Bodö/Glimt hélt sér á lífi í titilslagnum í norska fótboltanum með 3-2 sigri á Íslendingaliði Viking í risaslag í kvöld.
Viking hefði getað náð sex stiga forskoti á Bodö/Glimt með sigri en nú eru liðin jöfn að stigum þegar fimm umferðir eru eftir.
Íslenski unglingaliðsmaðurinn Amin Cosic var á bekknum hjá Viking en kom inn á völlinn í uppbótartíma.
Öll fimm mörkin í leiknum voru skoruð í fjörugum fyrri hálfleik.
Bodö/Glimt komst í 2-0 en gestirnir náðu að jafna með tveimur mörkum á sjö mínútna kafla. Jens Petter Hauge kom Bodö/Glimt aftur yfir rétt fyrir hálfleik.
Í hálfleik lenti þjálfurum liðanna saman sem endaði með því að báðir fengu að líta rauða spjaldið.
Sjónvarpsvélarnar sýndu Kjetil Knutsen, þjálfara Bodö/Glimt, kippa í derhúfu Morten Jensen, þjálfara Vikings, sem var allt annað en sáttur með það.
Viking fékk vítaspyrnu snemma í síðari hálfleik en myndbandsdómarar gerðu athugasemd og dómarinn dró dóm sinn til baka.
Hvorugu liðinu tókst að skora í seinni hálfleik og heimamenn fögnuðu mikilvægum sigri í leikslok. Þeir eru enn á fullu í baráttunni um Noregsmeistaratitilinn.