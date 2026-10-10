Fiskaði rautt spjald í sigri Andri Broddason skrifar 10. október 2026 17:13 Hákon Arnar Haraldsson var ekki lengi að setja svip sinn á leik kvöldsins. Getty/Ibrahim Ezzat Hákon Arnar Haraldsson var ekki í byrjunarliði Lille þegar liðið tók á móti Le Havre í frönsku úrvalsdeildinni í fótbolta. Hann kom þó inn á í seinni hálfleik og var leikmaður Le Havre rekinn út af í 1-0 sigri Lille. Dilane Bakwa kom Lille í forystu leiksins strax á fimmtu mínútu og virtist Lille ætla að valta yfir gestina. Lille sótti hart á Le Havre en liðið átti erfitt með að bæta öðru marki við. Eftir því sem leið á leikinn byrjaði orka Lille að minnka og var staðan enn 1-0 í hálfleik. Hákon Arnar Haraldsson kom snemma inn á af varamannabekknum í seinni hálfleik og var ekki lengi að setja svip á leikinn. Hákon Arnar var kominn í góða stöðu á vallarhelmingi Le Havre þegar varnarmaðurinn Ayumu Seko braut á honum. Fyrir brotið fékk hann að líta beint rautt spjald og var Le Havre manni færri það sem eftir var leiksins. Lille sótti mikið það sem eftir var leiks til þess að stækka forystu liðsins. Það gekk ekki en þrátt fyrir það fékk Lille öll þrjú stig leiksins. Lille er sem stendur á toppi frönsku úrvalsdeildarinnar en Monaco getur komist aftur yfir Lille þegar liðin mætast í kvöld. Franski boltinn Fótbolti Íslendingar erlendis Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Fótbolti Fleiri fréttir Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Skotflaug Húta setti strik í reikninginn hjá Ronaldo Dagskráin í dag: United-menn í Madrid og Hákon mætir Arsenal Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Daníel og Mikael gátu loksins fagnað saman Sjáðu íslensku eldflaugina frá DJ Sigga Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas Fá marbletti og gefa marbletti: „Klárar í slagsmál“ „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Glódís og Þorsteinn sátu fyrir svörum Heitur HM draumur og mega ekki slaka á: „Getur allt farið til fjandans“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjáðu mörkin úr Víkinni og Höskuld halda vel upp á stóran áfanga Til átaka kom eftir stórleikinn á Anfield Mikil óvissa um þátttöku Alberts í mikilvægum landsleikjum Sjáðu mörkin: Sekt City sló leikmenn ekki út af laginu Valgeir þurfti fjórar mínútur til að skora fyrsta mark sitt fyrir Viborg Ósáttur við framkomu stuðningsmanna meðan hann fékk aðhlynningu „Áttum mun meira skilið úr þessum leik“ „Flott frammistaða miðað við aðstæður“ „Ég veit alveg hvað í mér býr og ætla að sýna það“ Uppgjörið: Breiðablik - Keflavík 3-1 | Breiðablik vann í nepjunni í Kópavoginum „Líf markmannsins að vera tilbúinn alltaf“ Uppgjörið: Víkingur-ÍA 2-2 | Skagamenn sóttu stig í Fossvoginn Sjá meira