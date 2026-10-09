Belgíska kvennalandsliðið í fótbolta, sem spilar undir stjórn Elísabetar Gunnarsdóttur, vann mikilvægan sigur gegn Póllandi í fyrri leik liðanna í umspili fyrir HM 2027 í Brasilíu í kvöld.
þUm fyrri leik liðanna í undanúrslitaeinvígi umspilsins var að ræða en það var Elena Dhont sem skoraði eina mark leiksins í uppbótartíma rétt fyrir lok fyrri hálfleiks.
Bæði lið klúðruðu vítaspyrnu í leiknum en það var mark Dhont sem skildi liðin að í lok kvölds.
Belgía heldur því með eins marks forystu inn í seinni leik liðanna sem fram fer í Póllandi í næstu viku.
Belgíska landsliðið á flottu skriði undir stjórn Elísabetar. Þetta var níundi leikurinn í röð sem liðið spilar án þess að tapa.