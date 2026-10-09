Systurnar Arna Eiríksdóttir og Hlín Eiríksdóttir skoruðu þrjú af mörkum Íslands í mikilvægum sigri liðsins gegn Króatíu í fyrri leik liðanna í undanúrslitum umspils fyrir HM í fótbolta sem fram fer í Brasilíu á næsta ári.
Arna var að byrja sinn fyrsta leik með íslenska landsliðinu og skoraði tvö af fjórum mörkum liðsins. Hlín, systir Örnu, skoraði eitt mark og sömuleiðis skoraði landsliðsfyrirliðinn Glódís Perla Viggósdóttir eitt mark úr vítaspyrnu.
„Hún er frábær,“ sagði Arna Eiríksdóttir í viðtali við RÚV eftir leikinn í kvöld aðspurð um tilfinninguna. „Fyrsti byrjunarliðsleikurinn minn með landsliðinu. Ég var smá stressuð en ótrúlega næs að ná inn fyrsta markinu frekar snemma, það léttir aðeins af manni.“
Hér má sjá fyrsta landsliðsmark Örnu:
Hlín var að vonum einnig ánægð eftir leik.
„Systraþrenna. Mjög þægilegt og góð úrslit til að fara með inn í næsta leik,“ bætti Hlín við í samtali við RÚV.
Og það er rétt. Fjögurra marka forskot inn í seinni leikinn hér heima í næstu viku. Við getum farið að undirbúa okkur fyrir úrslitaeinvígi um sæti á HM.