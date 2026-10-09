Ísland mætir Króatíu í kvöld í fyrri leik umspilsviðureignar um að komast á HM í Brasilíu næsta sumar. Systurnar Hlín og Arna Eiríksdætur eru báðar í byrjunarliði Íslands.
Þorsteinn Halldórsson hefur valið byrjunarliðið fyrir leikinn í kvöld gegn Króatíu og er byrjunarliðið nokkuð eins og búist var við. Vörnin er þétt skipuð þar sem með Glódísi Perlu Viggósdóttur og Guðrúnu Arnardóttir sem hafa lengi skipað kjarnann í vörn Íslands.
Arna Eiríksdóttir kemur í bakvörðinn ásamt Hafrúnu Rakel Halldórsdóttur sem verður hinum megin. Arna er einnig vön því að spila miðvörð og er því aðeins varnarsinnaðri en Hafrún Rakel getur keyrt upp kantinn.
Á miðjunni verða Alexandra Jóhannsdóttir, Hildur Antonsdóttir og Karólína Lea Vilhjálmsdóttir. Þær hafa lengi vel staðið vaktina á miðju liðsins og er mikilvægt að hafa slíka reynslu þar gegn Króatíu.
Á köntunum hefur Þorsteinn teflt fram tveimur af okkar sterkustu leikmönnum sem eru að spila í atvinnumennsku á háu stigi. Thelma Karen Pálmadóttir er búin að spila vel í Svíþjóð og sömuleiðis hefur Sveindís Jane Jónsdóttir spilað vel í Bandaríkjunum. Mikilvægt er að Sveindís Jane haldist heil í landsleikjunum þar sem liðið þarf á henni að halda.
Sú sem leiðir framlínuna verður Hlín Eiríksdóttir og má búast við að hún sinni mikilli vinnu og munu króatísku varnarmennirnir eiga í erfiðleikum með að dekka hana.
Byrjunarlið Íslands:
Textalýsing leiksins má finna hér.