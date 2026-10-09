Mourinho tekur upp hanskann fyrir Mbappe Andri Broddason skrifar 9. október 2026 11:47 Jose Mourinho er ekki sáttur með umfjöllun um Kylian Mbappe. Angel Martinez/Getty Images Jose Mourinho kom leikmönnum sínum til varnar á blaðamannafundi fyrir leik Real Madrid og Villareal í spænsku úrvalsdeildinni í fótbolta. Kylian Mbappe hefur verið gagnrýndur af fjölmiðlum en Mourinho veit að umfjöllun um hann hafi verið ýkt. Kylian Mbappe hefur verið gagnrýndur fyrir að taka ekki fótboltaferlinum sínum nógu alvarlega þegar hann sást á skemmistað í París og að hjóla í Sviss. Hann var ekki með franska landsliðinu í landsleikjaglugganum vegna meiðsla í hné. Eftir greiningu á meiðslunum byrjaði hann að æfa í vikunni í Madríd en þrátt fyrir það var hann gagnrýndur fyrir hegðun sína. Mourinho hefur enga þolinmæði fyrir leikmönnum sem haga sér ekki en hann hefur engar áhyggjur af Mbappe þar sem hann hefur ekki gert neitt af sér. „Fyrir mér þarf leikmaður að vera leikmaður allan sólarhringinn. Allt mikilvægt eða neikvætt sem hann gerir í einkalífinu sínu hefur afleiðingar. Leikmaður getur gert mistök, en hann þarf að sýna ábyrgð,“ sagði Mourinho og tók upp hanskann fyrir sínum leikmönnum og þá sérstaklega Mbappe. Á blaðamannafundinum útskýrði Mourinho að fjölmiðlar hefðu stórlega ýkt það sem Mbappe gerði á meðan hann var meiddur. Skemmtistaðurinn sem hann átti að hafa verið á var einkasamkvæmi tengt tískuvikunni í París og hjólatúrinn hans í Sviss var milli húsa á hótelsvæðinu sem hann gisti á. Real Madrid er í fjórða sæti spænsku úrvalsdeildarinnar þegar sjö umferðir eru búnar og er liðið sex stigum á eftir erkifjendum liðsins í Barcelona sem eru með fullt hús stiga. Spænski boltinn Fótbolti Real Madrid CF Mest lesið 16 ára hetja Vals: „Bara sofa vel og skólinn á morgun“ Körfubolti Leikmenn landsliðsins sekir um agabrot Fótbolti Sláttuvél tók á loft í Svíþjóð Sport Mótherji Eriku kastaði dós í hana Sport Haaland rýfur þögnina: „Verðum öll að standa saman“ Enski boltinn Bakgarðsáskorunin: „Éta eða vera étinn“ Sport Uppgjörið: Valur - Stjarnan 90-77 | 16 ára gutti stal senunni Körfubolti Sluppu við herskyldu en fögnuðu of mikið Fótbolti „Ótrúlegt að hann sé tveimur árum eldri en ég“ Körfubolti Siggi Raggi saknar barnanna og gefur íslenskum liðum undir fótinn Fótbolti Fleiri fréttir Mourinho tekur upp hanskann fyrir Mbappe „Ef ég myndi segja allar þá myndi fólk halda að ég væri klikkuð“ Tumi Fannar mættur á Hlíðarenda Setja félagið á sölu tveimur árum eftir kaup Ungu strákarnir okkar slást við Grikki um sæti á EM Í tveggja leikja bann fyrir að kippa í hárið Haaland rýfur þögnina: „Verðum öll að standa saman“ Siggi Raggi saknar barnanna og gefur íslenskum liðum undir fótinn Sluppu við herskyldu en fögnuðu of mikið Leikmenn landsliðsins sekir um agabrot Xhaka sekur um að falsa Covid-19 vottorð Haaland biðlar til stuðningsmanna að standa saman Ceferin ætlar sér að stýra UEFA áfram Jóhann Berg leggur skóna á hilluna Ber enn örið: „Eitur í æðum mér“ Wirtz sé búinn að missa trúna Varaforsetinn mildar afstöðu sína gagnvart Infantino Eins og óendurgoldin ást „Framkoman eins og við hverja aðra leikmuni“ Enn hryggur tíu árum síðar: „Mun aldrei nokkurn tímann komast yfir þetta“ Heimir þrefalt líklegri en Ísland til að fara á EM Guardiola verður viðstaddur fyrsta heimaleik Manchester City eftir dóminn Manchester City-goðsögn hættir við að hætta Býður sig fram á móti Infantino Tarik framlengir við Víking Leggur skóna á hilluna Andar léttar: Skilorðsbundið bann fyrir njósnirnar Ísland að beygja út af bakdyraleiðinni á EM? Upp um eitt sæti á heimslistanum Rekinn frá Tyrkjum Sjá meira