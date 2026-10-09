Ungu strákarnir okkar slást við Grikki um sæti á EM

Íslenska U21-landsliðið í fótbolta dróst í dag gegn Grikklandi í umspilinu um sæti í lokakeppni EM næsta sumar.
Leikirnir fara fram dagana 11.-17. nóvember og byrjar Ísland á heimavelli en sækir svo Grikki heim í seinni leiknum.
Liðin tólf sem eru komin með sæti á EM eru gestgjafarnir Albanía og Serbía, Belgía, Króatía, England, Frakkland, Þýskaland, Ítalía, Noregur, Pólland, Portúgal og Spánn.
Ísland komst í umspilið með frábærum árangri í síðustu landsleikjatörn þegar liðið gerði jafntefli við stjörnum prýtt lið Frakka, valtaði yfir Sviss 5-1 og vann svo Færeyjar á útivelli með sannfærandi hætti síðasta þriðjudag, 2-0.
Íslenska U21-landsliðið hefur tvisvar sinnum komist í lokakeppni EM. Fyrst var það gullkynslóðin sem komst á EM 2011 og átti síðar eftir að koma A-landsliðinu á EM 2016 og HM 2018, og svo aftur árið 2021.