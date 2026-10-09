„Ef ég myndi segja allar þá myndi fólk halda að ég væri klikkuð“ Sindri Sverrisson skrifar 9. október 2026 11:01 Það var mikið hlegið þegar stelpurnar fóru yfir sína hjátrú á leikdegi. Skjáskot/@footballiceland Fyrir leikinn mikilvæga sem Ísland spilar við Króatíu ytra í dag munu einhverjar af stelpunum okkar hreinlega verða að hoppa þrisvar, fá sér tvö tyggjó, klæða sig í vinstri skóinn fyrst eða snerta slána á markinu. Þær skemmtu sér vel við að fara yfir hvaða hjátrú þær hafa á leikdegi. Ísland mætir Króatíu klukkan 16:45 í dag en seinni leikurinn er svo á Laugardalsvelli á þriðjudaginn. Sigurliðið mætir sigurliðinu úr einvígi Portúgals og Norður-Írlands í tveggja leikja umspili um sæti á HM í Brasilíu næsta sumar. Eins og sjá má í myndbandi frá KSÍ hér að neðan eru stelpurnar misjafnlega hjátrúarfullar en markvörðurinn Cecilía Rán Rúnarsdóttir, sem verið hefur frábær með Inter í haust, fór ekki í neinar grafgötur með það að hún væri mjög hjátrúarfull. „Ef ég myndi segja allar þá myndi fólk halda að ég væri eitthvað klikkuð,“ sagði Cecilía lauflétt áður en hún benti meðal annars á að hún þyrfti alltaf að fara í hægri skóinn fyrst, snerta þverslána, sitja í sama stól á liðsfundi og í rútunni og hlusta á sama lagið fyrir leik. View this post on Instagram A post shared by Knattspyrnusamband Íslands (@footballiceland) Hjá flestum af liðsfélögum Cecilíu virtist mesta hjátrúin felast í því að það væri mikilvægt að spila alltaf í sama íþróttatoppnum. „En ef hann er skítugur þá fer ég bara í einhvern annan,“ skaut nýliðinn Líf Joostdóttir van Bemmel inn í. Karólína Lea Vilhjálmsdóttir sagðist alltaf þurfa að hoppa þrisvar fyrir þjóðsönginn og Sveindís Jane Jónsdóttir vill vera með tvö tyggjó í upphitun, sitt hvoru megin í gómnum. Fleira kemur fram í myndbandinu sem sjá má hér að ofan. Stelpurnar minntu svo líka á að miðasala á leikinn mikilvæga næsta þriðjudag væri í fullum gangi. View this post on Instagram A post shared by Knattspyrnusamband Íslands (@footballiceland) Landslið kvenna í fótbolta HM 2027 í Brasilíu Mest lesið 16 ára hetja Vals: „Bara sofa vel og skólinn á morgun“ Körfubolti Leikmenn landsliðsins sekir um agabrot Fótbolti Mótherji Eriku kastaði dós í hana Sport Sláttuvél tók á loft í Svíþjóð Sport Haaland rýfur þögnina: „Verðum öll að standa saman“ Enski boltinn Sluppu við herskyldu en fögnuðu of mikið Fótbolti Uppgjörið: Valur - Stjarnan 90-77 | 16 ára gutti stal senunni Körfubolti „Ótrúlegt að hann sé tveimur árum eldri en ég“ Körfubolti Bakgarðsáskorunin: „Éta eða vera étinn“ Sport Siggi Raggi saknar barnanna og gefur íslenskum liðum undir fótinn Fótbolti Fleiri fréttir „Ef ég myndi segja allar þá myndi fólk halda að ég væri klikkuð“ Tumi Fannar mættur á Hlíðarenda Setja félagið á sölu tveimur árum eftir kaup Ungu strákarnir okkar slást við Grikki um sæti á EM Í tveggja leikja bann fyrir að kippa í hárið Haaland rýfur þögnina: „Verðum öll að standa saman“ Siggi Raggi saknar barnanna og gefur íslenskum liðum undir fótinn Sluppu við herskyldu en fögnuðu of mikið Leikmenn landsliðsins sekir um agabrot Xhaka sekur um að falsa Covid-19 vottorð Haaland biðlar til stuðningsmanna að standa saman Ceferin ætlar sér að stýra UEFA áfram Jóhann Berg leggur skóna á hilluna Ber enn örið: „Eitur í æðum mér“ Wirtz sé búinn að missa trúna Varaforsetinn mildar afstöðu sína gagnvart Infantino Eins og óendurgoldin ást „Framkoman eins og við hverja aðra leikmuni“ Enn hryggur tíu árum síðar: „Mun aldrei nokkurn tímann komast yfir þetta“ Heimir þrefalt líklegri en Ísland til að fara á EM Guardiola verður viðstaddur fyrsta heimaleik Manchester City eftir dóminn Manchester City-goðsögn hættir við að hætta Býður sig fram á móti Infantino Tarik framlengir við Víking Leggur skóna á hilluna Andar léttar: Skilorðsbundið bann fyrir njósnirnar Ísland að beygja út af bakdyraleiðinni á EM? Upp um eitt sæti á heimslistanum Rekinn frá Tyrkjum Arteta framlengir við Arsenal Sjá meira