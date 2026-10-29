Þessa dagana er unnið að einum mikilvægasta áfanganum við gerð nýrrar Ölfusárbrúar: Að draga brúna hægt en örugglega frá eystri bakkanum og yfir á þann vestari. Áætlað er að þetta muni taka átta til tíu daga en brúin er dregin fimmtíu sentímetra í einu yfir ána, 330 metra vegalengd.
Ljósmyndari fréttastofunnar Anton Brink skellti sér á vettvang á þriðjudag þegar verkið við að draga brúna yfir ána hófst formlega. Sjá má á myndefninu að um mikið þolinmæðisverk er að ræða.
Brúin var smíðuð í einingum í Póllandi. Samkvæmt tilkynningu Vegagerðarinnar er þyngd brúarinnar rétt um tvö þúsund tonn. Áætlað er að brúin verði komin í gagnið haustið 2028.
Sjá má brúna skríða yfir ána í myndbandinu hér fyrir neðan.
Yfirlitsmyndefni af brúnni má sjá í myndbandinu hér fyrir neðan.