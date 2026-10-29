Innlent

Sonur þing­mannsins á­kærður

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Atvikið átti sér stað í Salahverfi í Kópavogi. Myndin er úr safni.
Atvikið átti sér stað í Salahverfi í Kópavogi. Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm

Maðurinn sem grunaður er um að hafa banað föður sínum hefur verið ákærður. Hann situr áfram í gæsluvarðhaldi.

Þetta staðfestir Sigurður Ólafsson saksóknari. 

Gæsluvarðhald mannsins rann út þann 22. október og var það framlengt. Sömuleiðis var gefin út ákæra í málinu en málið fór frá lögreglu á borð héraðssaksóknara í október.

Hinn látni var eiginmaður Lilju Rafneyjar Magnúsdóttur, þingmanns Flokks fólksins og hinn grunaði sonur þeirra hjóna. Sonurinn, sem er á fimmtugsaldri, var handtekinn þann 28. júlí og hefur setið í gæsluvarðhaldi síðan.

Hann er grunaður um að hafa orðið föður sínum að bana en ekki er grunur á um að vopni hafi verið beitt. 

Lögreglumál Kópavogur Grunaður um að bana föður sínum í Kópavogi

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