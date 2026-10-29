Erlent

Blóð­bað á lestarpalli

Samúel Karl Ólason skrifar
Fólkið var að bíða eftir að komast um borð í lest þegar rússneskur sjálfsprengidróni lenti á lestarpallinum.
Fólkið var að bíða eftir að komast um borð í lest þegar rússneskur sjálfsprengidróni lenti á lestarpallinum. Almannavarnir Úkraínu

Að minnsta kosti þrettán eru látnir eftir að rússneskur sjálfsprengidróni lenti á lestarpalli í Dnípró í Úkraínu í morgun. Þrettán til viðbótar eru særðir en fólkið var að bíða eftir því að komast um borð í farþegalest sem stefnt var til Sapórisjía.

Dróninn var þotuknúinn en þeir sjálfsprengidrónar hafa gert Úkraínumönnum erfitt að undanförnu, þar sem þeir fljúga mun hraðar en eldri drónar Rússa og er því mun erfiðara að skjóta þá niður.

Flugher Úkraínu segir að fjórum drónum hafi verið flogið á svæðið en þrír þeirra hafi verið skotnir niður. Sá fjórði lenti á lestarpallinum í Dnípró.

Í frétt Kyiv Independent segir að viðvarnir um yfirvofandi árás hafi verið gefnar út á svæðinu þar sem þessi tiltekna árás var gerð. Stjórnendur lestarinnar voru bráðum að fara að leggja af stað og yfirgaf fólkið ekki lestarpallinn.

Vólódímír Selenskí Úkraínuforseti segir að ekki hafi mátt finna hernaðarlegt skotmark á lestarstöðinni.

Hann kallar þetta hryðjuverkaárás og segir Rússa hafa gert fjölmargar slíkar árásir gegn úkraínskum borgurum að undanförnu. Á sama tíma sé verið að létta á refsiaðgerðum gegn Rússum og það sýni að ráðamenn í Rússlandi hafi engan áhuga á að draga úr spennu að fækka árásum sínum.

Selenskí segir að eina leiðin til að koma á friði sé að herða enn refsiaðgerðir gegn Rússlandi.

Tvær fimmtán ára stúlkur létu lífið í drónaárás í Tjernihív í Úkraínu og tveir til viðbótar í árás í Krementjúk.

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