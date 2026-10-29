Blóðbað á lestarpalli Samúel Karl Ólason skrifar 29. október 2026 11:16 Fólkið var að bíða eftir að komast um borð í lest þegar rússneskur sjálfsprengidróni lenti á lestarpallinum. Almannavarnir Úkraínu Að minnsta kosti þrettán eru látnir eftir að rússneskur sjálfsprengidróni lenti á lestarpalli í Dnípró í Úkraínu í morgun. Þrettán til viðbótar eru særðir en fólkið var að bíða eftir því að komast um borð í farþegalest sem stefnt var til Sapórisjía. Dróninn var þotuknúinn en þeir sjálfsprengidrónar hafa gert Úkraínumönnum erfitt að undanförnu, þar sem þeir fljúga mun hraðar en eldri drónar Rússa og er því mun erfiðara að skjóta þá niður. Flugher Úkraínu segir að fjórum drónum hafi verið flogið á svæðið en þrír þeirra hafi verið skotnir niður. Sá fjórði lenti á lestarpallinum í Dnípró. Í frétt Kyiv Independent segir að viðvarnir um yfirvofandi árás hafi verið gefnar út á svæðinu þar sem þessi tiltekna árás var gerð. Stjórnendur lestarinnar voru bráðum að fara að leggja af stað og yfirgaf fólkið ekki lestarpallinn. Vólódímír Selenskí Úkraínuforseti segir að ekki hafi mátt finna hernaðarlegt skotmark á lestarstöðinni. A horrific Russian strike on the railway station in Dnipro. The Russians launched a drone attack on a platform where an ordinary commuter train and a scheduled passenger train were standing. Unfortunately, 13 people have been confirmed killed as of now. My condolences to their families and loved ones. Ten more people were injured. All necessary emergency services are working at the scene. Just how many terrorist strikes has Russia carried out against our people since sanctions were lifted on certain Russian oligarchs and the Russian energy sector, rather than de-escalating? This is precisely why Ukraine has always said that just and decisive action by America and Europe is needed in response to Russian escalation – sanctions against Moscow and its war machine must not be eased for as long as this Russian war continues. It is time for new, stronger sanctions steps by the EU, the United States, and the G7. I thank everyone who is ready to help in this way.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 29, 2026 Hann kallar þetta hryðjuverkaárás og segir Rússa hafa gert fjölmargar slíkar árásir gegn úkraínskum borgurum að undanförnu. Á sama tíma sé verið að létta á refsiaðgerðum gegn Rússum og það sýni að ráðamenn í Rússlandi hafi engan áhuga á að draga úr spennu að fækka árásum sínum. Wer mit Russland über die Abtretung ukrainischer Gebiete verhandeln will, macht sich mitschuldig am täglichen gezielten Massenmord an unschuldigen Ukrainern. Cc @ArminLaschet https://t.co/UPI1QKlwzh— Julian Röpcke 🇩🇪🤝🇺🇦 (@JulianRoepcke) October 29, 2026 Selenskí segir að eina leiðin til að koma á friði sé að herða enn refsiaðgerðir gegn Rússlandi. Tvær fimmtán ára stúlkur létu lífið í drónaárás í Tjernihív í Úkraínu og tveir til viðbótar í árás í Krementjúk. 🚨 BREAKING: A Russian strike on the center of Chernihiv killed two 15-year-old girls and injured at least 11 other people. https://t.co/aRyBN4GF6t— UNITED24 Media (@United24media) October 29, 2026 Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu Rússland Hernaður Mest lesið Blöskraði biðin í björgun við Stuðlagil og barðist fyrir námskeiði Innlent Fjarlægðu myndskeið af golfhermi úr Kveiksþætti Innlent Nýja Ölfusárbrúin hægt en örugglega dregin yfir ána Innlent Notkun ólöglegra peptíða „rússnesk rúlletta“ Innlent Sögðu öllum upp á Hjálpartækjamiðstöð SÍ Innlent Þriggja daga þjóðarsorg hafin á Spáni Erlent Segir fólk geta verið nýrnaveikt árum saman án þess að vita Innlent Hópamyndun og hótanir unglinga við félagsmiðstöð í Kópavogi Innlent Hafi ekki verið í formlegri heimsókn í moskunni Innlent Gular viðvaranir en svo fremur milt í veðri Veður Fleiri fréttir Krefjast enn að forsetinn verði dæmdur til dauða Þriggja daga þjóðarsorg hafin á Spáni Telja síðustu atkvæðin í Ísrael Stýrivextir óbreyttir og stutt í kosningar Skipverjar skemmtiferðaskips sitja fastir í Kambódíu Senda þúsund hermenn til Haítí eftir umsátur Kerfisvilla og mannleg mistök leitt til slyssins Fleiri gamalmenni en börn í Kína Sátu undir sögufyrirlestri Pútíns Báðir vilja mynda ríkisstjórn en ekki vinna með aröbum Minnst 64 sagðir látnir í árekstri hraðlesta á Spáni Opinberuðu lögbrot í kjúklingabúi með falinni myndavél Ted Bundy tengdur við 52 ára gamalt óleyst morð Meirihluti atkvæða talinn en enginn með þingmeirihluta Tekur við Bolsonaro opnum örmum Munda fallbyssurnar við landamærin Enginn skýr sigurvegari í útgönguspám Efins um „einkaframtak Norðmanna og Finna“ Tveir ákærðir vegna uppákomu við bandaríska herstöð á Englandi Ákæra Comey enn eina ferðina Stubb og Støre ræddu við Pútín Fóðruðu loftslagsvá aðeins minna en metárið á undan Kjörstaðir opnir í Ísrael Óljóst hver mun leiða ríkisstjórn Stúdenta í Serbíu Trump segir svindlað í brasilísku kosningunum Kosningar í Ísrael: Arabaflokkarnir gætu ráðið úrslitum Biskupar sjá eftir bænastund með Trump Fundu 31 byssu, Hitler-brjóstmynd og danskan fána Áhrifavaldar sektaðir fyrir að auglýsa veðmál Stór hluti Oxford Street orðinn göngugata Sjá meira