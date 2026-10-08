Fótbolti

Ceferin ætlar sér að stýra UEFA á­fram

Henry Birgir Gunnarsson skrifar
Ceferin með Infantino. Ceferin ætlar ekki í slaginn við Infantino um FIFA-stólinn.
Ceferin með Infantino. Ceferin ætlar ekki í slaginn við Infantino um FIFA-stólinn. Vísir/EPA

Forseti UEFA, Aleksander Ceferin, hefur tilkynnt að hann muni bjóða sig fram til að leiða UEFA fjórða kjörtímabilið í röð.

Þessi tíðindi koma ekki á óvart og hefur verið beðið eftir þessari tilkynningu frá Slóvenanum.

Ceferin var kjörinn forseti UEFA árið 2016 og þykir hafa verið nokkuð farsæll í starfi.

Einhverjir áttu von á því að hann myndi bjóða sig fram gegn Gianni Infantino, forseta FIFA, en hann lagði ekki í það. Engu að síður segist hann ætla að hjálpa til við að finna sterkan mann til að bjóða sig fram gegn Infantino í mars.

Fótbolti UEFA

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