Samþykktu að slíta kjarasamningum Agnar Már Másson skrifar 7. október 2026 22:03 „Það er erfitt að vera í samningaviðræðum og vera einn um það að leita lausna,“ segir Halla Gunnarsdóttir, formaður VR. Vísir/Anton Brink Stjórn VR hefur ákveðið að slíta kjarasamningum á morgun. Formaðurinn segir að samningar myndu þá renna út í lok mánaðar en þetta geti haft í för með sér að opinberu stéttarfélögin megi einnig segja upp sínum samningum. „Ég var með fund í stjórn VR í kvöld þar sem var einróma samþykkt að slíta kjarasamningum á morgun,“ segir Halla Gunnarsdóttir formaður VR í samtali við Vísi. VR hefur ásamt LÍV og fagfélögunum staðið í kjaradeilu síðustu daga vegna forsendubrests kjarasamninga en frestur til að slíta samningunum rennur út klukkan 16 á morgun, fimmtudag. Halla nefnir að eftir því sem næst verði komist séu Samtök atvinnulífsins á leiðinni á árshátíð á morgun, eins og greint hefur verið frá, en sömuleiðis kveðst hún ekki skynja vilja af hálfu samtakanna til að koma til móts við stéttarfélögin. „Við erum búin að teygja okkur gríðarlega langt,“ bætir hún við og nefnir að VR hafi boðið fram „hlaðborð af lausnum“ til þess að komast til móts við kröfur SA en að samtökin hafi ekki sýnt sömu viðleitni á móti. Jafnframt segir hún að ríkisstjórnin hafi einnig teygt sig langt og jafnvel einstaka aðildarfyrirtæki innan SA. „Það er erfitt að vera í samningaviðræðum og vera einn um það að leita lausna.“ Hún gerir ráð fyrir því að kjarasamningum verði sagt upp á morgun en ef af því verður gætu uppsagnarheimildir sömuleiðis virkjast hjá opinberu stéttarfélögunum. Samningarnir muni renna gildi 31. október og þá taki við ný lota kjaraviðræðna þar sem Halla segist munu fara fram á mun stærri kröfur. „Þá er allt undir,“ bætir hún við. Halla segir að VR hafi síðast fundað með SA fyrir hádegi og en að fundir með samtökunum hafi upp til hópa verið stuttir og að litlu leyti snúist um að finna lausn á deilunni. Þó að SA hafi ekki verið formlega upplýst um ákvörðun stjórnar VR að svo stöddu segir Halla að samtökunum ætti að vera ljóst að þetta væri staðan. „Við erum opin fyrir lausnamiðuðu samtali og það stendur ekki í okkur að finna lausnir.“ Vinnumarkaður Stéttarfélög Verðlag Efnahagsmál Mest lesið Telur Thomas Møller hafa fengið tækifæri til að eyða sönnunargögnum Innlent Sauð upp úr þegar Ragnar kallaði orð Ásgeirs óábyrg Innlent Fór í skólann og búið að farga dekkjastæðunni þegar heim var komið Innlent Kennarar boða tíðindi Innlent Tugmilljóna gjaldþrot félags fíkniefnasmyglara Innlent Hringdi inn þegar konan reyndist gift öðrum manni Innlent SA á leið í árshátíðarferð á meðan klukkan tifar í kjaradeilu Innlent Nóg að spyrja þá sem þurfa að borga launin Innlent Leigubremsan „augljóslega mjög heimskuleg“ Innlent Framlengja samninga út næsta ár Innlent Fleiri fréttir Samþykktu að slíta kjarasamningum Niðurrif hafið á Laugasól „Vonbrigði að Icelandair fljúgi ekki lengur til Kulusuk“ Ljósastaurar bilaðir víða í Reykjavík Ræst út vegna logandi rafhlaupahjóls Serbar á Íslandi mótmæla: „Það er ósanngjarnt að taka af fólki réttinn til að kjósa“ Hringdi inn þegar konan reyndist gift öðrum manni Tugmilljóna gjaldþrot félags fíkniefnasmyglara „Við erum að gefa boltann upp“ Þétta samstarfið í útnorðri „Við erum tilbúin að skoða lengingu skólaársins“ Bein útsending: Blaðamannafundur Kristrúnar, Beinis og Jens Frederik SA á leið í árshátíðarferð á meðan klukkan tifar í kjaradeilu Sver af sér ábyrgð á rannsókn um karlmennsku Bílvelta á Vesturlandsvegi Sauð upp úr þegar Ragnar kallaði orð Ásgeirs óábyrg Verða að viðurkenna barn getið með staðgöngumæðrun Segir „gerviþak“ breyta litlu um „ryksugu“ Rúv Viðræður VR við SA á leið inn „blindgötu“ Tímarit eigi hvergi stað og fái enga styrki Segir fjölmiðlanefnd stjórnlausa og sektaóða Geti reynst erfitt að standa við verðlagsloforðin Hvetur flokka til að afla leyfa fyrir tónlist í pólitískum áróðri Rubio hafi staðfest varnarskuldbindingar gagnvart Íslandi Breyti myndböndum af börnum að borða og dansa í barnaníðsefni Kennarar boða tíðindi Nóg að spyrja þá sem þurfa að borga launin Sex atvinnulausir um hvert laust starf Bein útsending: Áskoranir á norðurslóðum Glapræði að hafna væntanlegri launahækkun Sjá meira