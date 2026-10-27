Húðflúr á hálsi kom upp um síbrotamann Árni Sæberg skrifar 27. október 2026 14:40 Landsréttur hefur úrskurðað manninn í síbrotagæslu. Vísir/Viktor Freyr Karlmaður hefur verið úrskurðaður í síbrotagæslu til 17. nóvember næstkomandi vegna gruns um að hann hafi brotið 32 sinnum af sér á tímabilinu 27. mars 2025 til 19. október síðastliðins. Hann er meðal annars grunaður um hnífstunguárás í sumar en brotaþoli í því máli bar kennsl á hann vegna áberandi húðflúrs á hálsi hans. Þetta er meðal þess sem kemur fram í úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur, sem kveðinn var upp þann 20. október og staðfestur af Landsrétti þremur dögum síðar. Þar segir að í greinargerð Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu sé atvikum lýst svo að í júlí síðastliðnum hafi borist tilkynning um stunguárás. Árásarmennirnir hafi verið farnir af vettvangi þegar lögreglu bar að garði og brotaþoli verið fluttur á sjúkrahús. „Brotaþoli lýsti því að maður með [afmáð] húðflúr hafi stungið sig en varnaraðili er með eitt slíkt áberandi húðflúr á hálsi. Vitni sem var á inni í herberginu með brotaþola þegar árásaraðilar réðust inn, lýsti því að brotaþoli og varnaraðili hafi verið að rífast. Varnaraðili hafi tekið upp hníf og veist að brotaþola.“ Auk þess máls sé maðurinn með 31 opið mál í kerfum lögreglu framin á tímabili frá 27. mars 2025 til 19. október 2026, þar af 28 framin á árinu 2026. Meðal brotanna sem lögregla týnir til eru frelsisvipting og kynferðisbrot gegn manni í félagi við aðra menn en langflest snúa þau að þjófnaði. Niðurstaða héraðsdóms, sem staðfest var af Landsrétti, var að fallast á málatilbúnað lögreglunnar um að maðurinn væri líklegur til að halda afbrotum sínum áfram, yrði hann ekki hnepptur í gæsluvarðhald. Dómsmál Lögreglumál Mest lesið Aukafundur borgarfulltrúa: Tugir stöðugilda í nýrri hrinu uppsagna og niðurskurðar Innlent Gefur meirihlutanum falleinkunn Innlent Sjötíu ákærðir fyrir svíkja fé út úr Landsbankanum Innlent Ákærður fyrir að drepa tvo af gáleysi Innlent Segir Íslendinga á tímamótum og verða að bregðast við Innlent „Ljóst að þetta snýst um rekstur borgarinnar“ Innlent Fækka um rúmlega sjötíu stöðugildi Innlent Markmið að kanna aðstæður en ekki björgun Innlent „Von okkar er að lík Lúlla finnist og við getum jarðað hann“ Innlent Efins um „einkaframtak Norðmanna og Finna“ Erlent Fleiri fréttir Bein útsending: Hildur svarar fyrir uppsagnir Nota rústamyndavél við leit að Lúðvík Fækka um rúmlega sjötíu stöðugildi Húðflúr á hálsi kom upp um síbrotamann „Íbúar gera það ekki að leik sínum að panta flug á síðustu stundu“ Ríkisstjórnin samþykkir frumvarp ráðherra um herta innflytjendalöggjöf Segir Íslendinga á tímamótum og verða að bregðast við Sjötíu ákærðir fyrir svíkja fé út úr Landsbankanum Sorg hjá borgarstarfsmönnum og leitaraðgerð í Grindavík Gefur meirihlutanum falleinkunn Hætta skapaðist eftir að límt var fyrir linsu hraðamyndavélar „Ljóst að þetta snýst um rekstur borgarinnar“ Markmið að kanna aðstæður en ekki björgun Ákærður fyrir að drepa tvo af gáleysi Fjörutíu föngum fylgt úr landi fyrstu níu mánuði ársins Aukafundur borgarfulltrúa: Tugir stöðugilda í nýrri hrinu uppsagna og niðurskurðar „Von okkar er að lík Lúlla finnist og við getum jarðað hann“ Stakk af frá fargjaldi leigubíls Sama jarmið í sauðfé og ferðamönnum „Við eigum bara að þegja og sætta okkur við þetta“ Lögregla kölluð til vegna drengjanna í Goðafossi Runólfur verður áfram forstjóri Ætla að rífa umdeilda kaffiskúrinn við Leifsstöð Sóttist ekki eftir þingflokksformennsku Deila um sóttkví fer alla leið „Við getum ekki öll búið í Reykjavík“ Sóttist ekki eftir þingflokksformennsku og svarar gagnrýni Jóns Gnarr Hefja leit að Lúðvík í fyrramálið Enn enginn grunaður um innbrotið Mismunuðu kvenkyns sérfræðilækni Landspítalans Sjá meira