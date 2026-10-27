Þyrlan kölluð til: Maðurinn fannst heill á húfi

Þyrla Landhelgisgæslunnar, lögreglan á Suðurlandi og björgunarsveitir sinntu aðgerðum við Ölfusá vegna gruns um að maður hafi fallið í ána. Eftirgrennslan leiddi í ljós að maðurinn hefði ekki fallið í ána.
Þorsteinn Matthías Kristinsson, varðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir að lögreglu hafi borist ábending frá vegfaranda á svæðinu um að maður hafi fallið í Ölfusá. Maðurinn fannst í aðgerðunum og hafði raunar aldrei farið í ána. Svæðið sem um ræði sé nærri Ölfusárbrúnni á Selfossi.
„Þannig þetta leystist frekar fljótt,“ segir Þorsteinn.
Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar segir að þyrla Gæslunnar hafi verið kölluð til að beiðni Lögreglunnar á Suðurlandi. Þeim hafi borist beiðnin um tuttugu mínútum fyrir klukkan fimm.
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