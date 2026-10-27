Lögreglan á stöð eitt fékk tilkynningu í dag vegna vinnuslyss í hverfi 102 þar sem kona féll úr stiga og hlaut höfuðhögg. Hún var flutt með sjúkrabíl á bráðamóttökuna til athugunar en ekki liggja frekari upplýsingar fyrir um líðan hennar að svo stöddu.
Er þetta meðal atriða sem voru skráð í kerfi lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu frá því klukkan fimm í morgun til klukkan 17:00 en alls voru 68 mál skráð í kerfið á umræddu tímabili. Þá barst lögreglunni tilkynning um þjófnað úr verslun í hverfi 103 sem er á varðsvæði lögreglustöðvar eitt en hún sinnir verkefnum í Vesturbæ, Miðborg, Hlíðum, Laugardal, Háaleiti og á Seltjarnarnesi.
Í hverfi 105 var ökumaður stöðvaður vegna gruns um að aka undir áhrifum áfengis en hann var látinn laus að lokinni blóðsýnatöku. Þá var annar ökumaður stöðvaður í akstri í hverfi 110 en það er í umdæmi lögreglustöðvar fjögur. Var sá grunaður um akstur undir áhrifum fíkniefna en var sömuleiðis látinn laus að lokinni blóðsýnatöku.