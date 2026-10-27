Tekur við Bolsonaro opnum örmum Áróra L Davíðsdóttir skrifar 27. október 2026 23:32 Donald Trump BAndaríkjaforseti hefur dregið úrslit fosertakosninganna í Brasilíu í efa. AP Brasilíski öldungadeildarþingmaðurinn Flávio Bolsonaro er sagður hafa flúið land til Bandaríkjanna í kjölfar þess að neita að viðurkenna ósigur sinn í forsetakosningum. Bandaríkjaforseti ætlar að veita Bolsonoro og fjölskyldu hans vegabréfsáritanir er brasilísk stjórnvöld hafa fellt vegabréf hans úr gildi, segir í umfjöllun bandarískra miðla. Bolsonaro hefur enn ekki formlega játað ósigur í kosningunum sem fóru fram um helgina. Flokkur hans, Frjálslyndisflokkurinn, hefur þó viðurkennt sigur sitjandi forseta, hins vinstrisinnaða Lula. Voru úrslitin heldur óvænt en Bolsonaro hlaut fleiri atkvæði en Lula í fyrri umferð kosninganna þann 4. október en ekki hreinan meirihluta. Í gær skipaði hæstiréttur Brasilíu Bolsonaro að skila inn vegabréfi sínu til lögreglu á innan við sólarhring í tengslum við rannsókn á meintu peningaþvætti. Hann neitar sök og skilaði ekki inn vegabréfinu. Það hefur nú verið fellt úr gildi af brasilískum stjórnvöldum. Öldungardeildarþingmaðurinn brasilískiFlávio Bolsonaro ásamt eiginkonu sinni Fernanda Bolsonaro. AP CNN hefur eftir heimildarmönnum að Bolsonaro sé nú kominn til Bandaríkjanna. Grunur leikur á að hann hafi ferðast til Argentínu en argentínsk yfirvöld segja að engin merki séu um að Bolsonaro hafi ferðast um argentísk landamæri, segir í umfjöllun BBC. Bróðir hans býr í Texasríki í Bandaríkjunum. Sjá einnig: Áfall fyrir Donald Trump og Vladimír Pútín Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur samþykkt að hleypa brasilíska öldungadeildarþingmanninum til Bandaríkjanna og veita honum og fjölskyldunni vegabréfsáritanir, sagði ráðgjafi Trumps í samtali við CNN. Bolsonaro-fjölskyldan á í nánu sambandi við stjórn Bandaríkjaforseta. Trump dró úrslit forsetakosninganna í Brasilíu í efa og sagði þær líta út fyrir að hafa verið sviknar. Sjá einnig: Baráttan um Brasilíu Brasilía Argentína Bandaríkin Kosningar í Brasilíu Donald Trump Tengdar fréttir Leikur á hnífsegg í Brasilíu Brasilíumenn ganga í dag að kjörborðinu í seinni umferð forsetakosninga þar sem sitjandi forsetinn Luiz Inácio Lula da Silva etur kappi við Flávio Bolsonaro, öldungadeildarþingmann og elsta son fyrrverandi forsetans Jair Bolsonaro. 25. október 2026 19:28 Mest lesið Aukafundur borgarfulltrúa: Tugir stöðugilda í nýrri hrinu uppsagna og niðurskurðar Innlent Áfall fyrir Donald Trump og Vladimír Pútín Erlent Hildur svaraði fyrir uppsagnirnar Innlent Hildi og Inga Þór sagt upp Innlent Ákærður fyrir að drepa tvo af gáleysi Innlent „Ég geri ekki athugasemd við það að þetta símtal hafi átt sér stað“ Innlent Sjötíu ákærðir fyrir svíkja fé út úr Landsbankanum Innlent „Við eigum bara að þegja og sætta okkur við þetta“ Innlent Fækka um rúmlega sjötíu stöðugildi Innlent Gefur meirihlutanum falleinkunn Innlent Fleiri fréttir Tekur við Bolsonaro opnum örmum Munda fallbyssurnar við landamærin Enginn skýr sigurvegari í útgönguspám Efins um „einkaframtak Norðmanna og Finna“ Tveir ákærðir vegna uppákomu við bandaríska herstöð á Englandi Ákæra Comey enn eina ferðina Stubb og Støre ræddu við Pútín Fóðruðu loftslagsvá aðeins minna en metárið á undan Kjörstaðir opnir í Ísrael Óljóst hver mun leiða ríkisstjórn Stúdenta í Serbíu Trump segir svindlað í brasilísku kosningunum Kosningar í Ísrael: Arabaflokkarnir gætu ráðið úrslitum Biskupar sjá eftir bænastund með Trump Fundu 31 byssu, Hitler-brjóstmynd og danskan fána Áhrifavaldar sektaðir fyrir að auglýsa veðmál Stór hluti Oxford Street orðinn göngugata Sagðir vilja fá Orbán til að stýra Sameinuðu þjóðunum Áfall fyrir Donald Trump og Vladimír Pútín Tókst ekki moða neitt úr miðjunni Fundu auðgað úran í dánarbúi Óvæntur sigur Lula en Bolsonaro vill ógilda úrslitin „Noregur sökkar“ Vučić játar ósigur Stúdentahreyfing freistar að velta þaulsetnum Vučić Leikur á hnífsegg í Brasilíu Machado snýr heim eftir nær árs útlegð Hinn grunaði með geðklofa og fluttur á geðdeild Stefna Anthropic fyrir brot á höfundarrétti Presley Loka Vesturbakkanum á kjördag Ísraela Serbar ganga til skyndikosninga Sjá meira