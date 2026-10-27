Innlent

Engar vís­bendingar fundist en form­legri leit lokið

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Leitin stóð yfir í rúmar sjö klukkustundir í dag.
Leitin stóð yfir í rúmar sjö klukkustundir í dag. Vísir/einar

Leitinni að líkamsleifum Lúðvíks Péturssonar sem féll í sprungu í Grindavík árið 2024 er formlega lokið. Engar vísbendingar hafi fundist sem varpað gætu ljósi á hvar jarðneskar leifar Lúðvíks sé að finna. Ekki verði ráðist í frekari leitaraðgerðir.

Í tilkynningu frá lögreglu þess efnis segir að aðgerðin hafi staðið yfir í sjö og hálfa klukkustund og fól meðal annars í sér að  tveir leitarmenn sigu niður í sprunguna og framkvæmdu sjónskoðun og leit með rústabjörgunarmyndavélum og ljósum.

Sjá einnig: Mark­mið að kanna að­stæður en ekki björgun

„Við leitina fundust engar vísbendingar sem varpað gætu ljósi á hvar líkamsleifar Lúðvíks Péturssonar er að finna.“

Lúðvík Pétursson lést þegar hann féll í sprungu í Hópshverfi í Grindavík í janúar árið 2024. Þriggja daga leit fór fram eftir að hann hvarf, sem var að endingu blásin af vegna erfiðra og hættulegra aðstæðna á vettvangi. 

Með leitaraðgerð dagsins hafi þeim aðgerðum verið lokið sem lögreglustjórinn á Suðurnesjum telji unnt að ráðast í á grundvelli fyrirliggjandi áhættumats. Aðrar aðgerðir sem horft hafi verið til þyki of áhættusamar. Ekki verði því ráðist í frekari leitaraðgerðir og er formlegri leit lögreglu því lokið. 

Vettvangsstjórn var virkjuð vegna aðgerðarinnar undir stjórn embættis lögreglustjórans á Suðurnesjum. Að leitinni komu sérfræðingar frá sérsveit ríkislögreglustjóra, Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, Sigmönnum ehf. og rústabjörgunarhópi Hjálparsveitar skáta í Kópavogi.

Ekki verði veittar frekari upplýsingar um málið.

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