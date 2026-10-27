Innlent

Hildur svaraði fyrir upp­sagnirnar

Tómas Arnar Þorláksson og Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifa
Hildur Björnsdóttir er borgarstjóri Reykjavíkur.
Hildur Björnsdóttir er borgarstjóri Reykjavíkur. Vísir/Lýður

Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri Reykjavíkurborgar, ræddi við fréttastofu í beinni útsendingu í ráðhúsi Reykjavíkur um uppsagnir og hagræðingar dagsins. Formaður Sameykis ræddi einnig málið og var ekki sáttur með meint samráð.

Í tilkynningu frá Reykjavíkurborg sem send var á fjölmiðla nú síðdegis segir að stöðugildum hjá Reykjavíkurborg hafi verið fækkað um 74 í dag. Fimmtíu starfsmenn fái beina uppsögn, en að um sé að ræða síðasta áfanga við fækkun stöðugilda.

Hér má sjá viðtalið við Hildi Björnsdóttur í heild sinni.

Fylgst var með nýjustu vendingum í vaktinni hér fyrir neðan.

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