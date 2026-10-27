Hildur svaraði fyrir uppsagnirnar Tómas Arnar Þorláksson og Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifa 27. október 2026 14:52 Hildur Björnsdóttir er borgarstjóri Reykjavíkur. Vísir/Lýður Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri Reykjavíkurborgar, ræddi við fréttastofu í beinni útsendingu í ráðhúsi Reykjavíkur um uppsagnir og hagræðingar dagsins. Formaður Sameykis ræddi einnig málið og var ekki sáttur með meint samráð. Í tilkynningu frá Reykjavíkurborg sem send var á fjölmiðla nú síðdegis segir að stöðugildum hjá Reykjavíkurborg hafi verið fækkað um 74 í dag. Fimmtíu starfsmenn fái beina uppsögn, en að um sé að ræða síðasta áfanga við fækkun stöðugilda. Hér má sjá viðtalið við Hildi Björnsdóttur í heild sinni. Fylgst var með nýjustu vendingum í vaktinni hér fyrir neðan. Ef vaktin birtist ekki er ráð að endurhlaða (e. refresh) síðuna.