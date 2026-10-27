Ríkisstjórnin samþykkir frumvarp ráðherra um herta innflytjendalöggjöf Kjartan Kjartansson skrifar 27. október 2026 13:49 Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra úr flokki Viðreisnar hefur ráðist í ýmsar aðgerðir til þess að herða innflytjendalöggjöfina. Nú hefur hún fengið frumvarp sem takmarkar veitingu dvalarleyfa samþykkt í ríkisstjórn. Vísir/Einar Frumvarp Þorbjargar S. Gunnlaugsdóttur, dómsmálaráðherra, sem setur aukin skilyrði fyrir því að útlendingar fái dvalarleyfi á landinu var afgreitt úr ríkisstjórn í morgun. Meðal annars er þrengt að fjölskyldusameiningum með frumvarpinu. Frumvarpið er sagt fela í sér viðamestu breytingar sem gerðar hafa verið á dvalarleyfiskafla útlendingalag í áratug í tilkynningu frá stjórnarráðinu. Því sé ætlað að „samræma“ íslenskar reglur við löggjöf Norðurlanda. Verði frumvarpið að lögum þurfa umsækjendur um dvalarleyfi á forsendum fjölskyldusameiningar að hafa búið saman í tvö ár í stað eins árs áður. Báðir þurfa jafnframt að hafa náð 24 ára aldri þegar leyfið er veitt. Umsækjandi þarf einnig að hafa íbúðarhúsnæði sem rúmar allar fjölskylduna til umráða þegar hann sækir um. Almennur búsetutími sem þarf til þess að öðlast ótímabundið dvalarleyfi lengdist einnig úr fjórum árum í sex með samþykkt frumvarpsins. Frumvarpið felur í sér viðbótarkröfu um að umsækjendur um ótímabundin dvalarleyfi séu skuldlausir við ríkið. Einna mesta athygli hefur ákvæði frumvarpsins sem fellir niður heimild fyrir dvalarleyfum vegna vistráðningar fólks utan EES fengið. Notendur au pair-þjónustu hafa meðal annars mótmælt þeirri breytingu. Markmiðið með því að fella úr gildi dvalarleyfi vegna vistráðningar er sagt að draga úr hættu á að „misneytingu fólks“ sem hafi dvalarrétt sem sé bundinn við eina fjölskyldu og hafi takmarkaða möguleika til að leita réttar síns. Með samþykkt frumvarpsins fengju fórnarlömb mansals og brota á vinnumarkaði allt að tólf mánaða dvalarleyfi til þess að leita réttar síns og finna annað starf án þess að missa dvalarrétt sinn. Slík leyfi yrðu þó að uppfylltum ýmsum skilyrðum. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Alþingi Innflytjendamál Viðreisn Au-pair Mest lesið Aukafundur borgarfulltrúa: Tugir stöðugilda í nýrri hrinu uppsagna og niðurskurðar Innlent Gefur meirihlutanum falleinkunn Innlent Sjötíu ákærðir fyrir svíkja fé út úr Landsbankanum Innlent Ákærður fyrir að drepa tvo af gáleysi Innlent Segir Íslendinga á tímamótum og verða að bregðast við Innlent „Ljóst að þetta snýst um rekstur borgarinnar“ Innlent Fækka um rúmlega sjötíu stöðugildi Innlent Markmið að kanna aðstæður en ekki björgun Innlent „Von okkar er að lík Lúlla finnist og við getum jarðað hann“ Innlent Efins um „einkaframtak Norðmanna og Finna“ Erlent Fleiri fréttir Bein útsending: Hildur svarar fyrir uppsagnir Nota rústamyndavél við leit að Lúðvík Fækka um rúmlega sjötíu stöðugildi Húðflúr á hálsi kom upp um síbrotamann „Íbúar gera það ekki að leik sínum að panta flug á síðustu stundu“ Ríkisstjórnin samþykkir frumvarp ráðherra um herta innflytjendalöggjöf Segir Íslendinga á tímamótum og verða að bregðast við Sjötíu ákærðir fyrir svíkja fé út úr Landsbankanum Sorg hjá borgarstarfsmönnum og leitaraðgerð í Grindavík Gefur meirihlutanum falleinkunn Hætta skapaðist eftir að límt var fyrir linsu hraðamyndavélar „Ljóst að þetta snýst um rekstur borgarinnar“ Markmið að kanna aðstæður en ekki björgun Ákærður fyrir að drepa tvo af gáleysi Fjörutíu föngum fylgt úr landi fyrstu níu mánuði ársins Aukafundur borgarfulltrúa: Tugir stöðugilda í nýrri hrinu uppsagna og niðurskurðar „Von okkar er að lík Lúlla finnist og við getum jarðað hann“ Stakk af frá fargjaldi leigubíls Sama jarmið í sauðfé og ferðamönnum „Við eigum bara að þegja og sætta okkur við þetta“ Lögregla kölluð til vegna drengjanna í Goðafossi Runólfur verður áfram forstjóri Ætla að rífa umdeilda kaffiskúrinn við Leifsstöð Sóttist ekki eftir þingflokksformennsku Deila um sóttkví fer alla leið „Við getum ekki öll búið í Reykjavík“ Sóttist ekki eftir þingflokksformennsku og svarar gagnrýni Jóns Gnarr Hefja leit að Lúðvík í fyrramálið Enn enginn grunaður um innbrotið Mismunuðu kvenkyns sérfræðilækni Landspítalans Sjá meira