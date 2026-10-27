Lögreglan á Vesturlandi hefur borið kennsl á mann sem grunaður er um að hafa límt fyrir linsu myndavélar hraðamyndavélabíls lögreglu á Vesturlandsvegi síðastliðinn föstudag. Hætta skapaðist fyrir vegfarendur vegna athæfisins.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Vesturlandi. Þar segir að átt hafi verið við bílinn sem hún var við hraðamælingar á Vesturlandsvegi.
„Límt hafði verið yfir linsu myndavélarinnar með þeim afleiðingum að hún gat ekki myndað hraðakstursbrot á meðan.
Slík háttsemi hefur áhrif á umferðareftirlit lögreglu, enda gegna hraðamyndavélar mikilvægu hlutverki við að fylgjast með hraðakstri og stuðla að auknu umferðaröryggi.
Það sem gerir atvikið enn alvarlegra er að við verknaðinn var flutningabifreið stöðvuð á akrein við gatnamót þar sem umferð er jafnan mikil og hröð, með því skapaðist hætta fyrir aðra vegfarendur.
Lögregla hefur borið kennsl á þann sem grunaður er um verknaðinn og er málið til rannsóknar vegna gruns um lögbrot.
Lögreglan á Vesturlandi minnir á að hraðaeftirlit er mikilvægur þáttur í umferðaröryggi og að hvers kyns tálmun á störfum lögreglu getur haft alvarlegar afleiðingar,“ segir í tilkynningunni.