Gæti farið í sex leikja bann Valur Páll Eiríksson skrifar 27. október 2026 11:01 Neymar gæti fengið sex leikja bann fyrir að rífa kjaft. Getty Brasilíumaðurinn Neymar gæti farið í sex leikja bann fyrir að hylja munn sinn meðan hann reifst við Rodrigo Nestor, leikmann Bahia, í leik liðsins við Santos um helgina. Neymar fékk að líta beint rautt spjald fyrir athæfið en FIFA samþykkti reglubreytingu þess efnis síðasta haust eftir að Vinicius Junior, leikmaður Real Madrid, sakaði Gianluca Prestianni, leikmann Benfica, um kynþáttaníð í leik liðanna í Meistaradeild Evrópu. Prestianni var fundinn sekur um að hafa níðst á Vinicius og fékk að launum sex leikja bann. Samhliða því ákvað FIFA að taka á því að leikmenn hyldu munn sinn meðan þeir ræddu við aðra leikmenn og gerðu athæfið refsivert. „Við vorum bara að spjalla á miðjum vellinum, grínast og hlæja saman,“ sagði Neymar um atvikið. „Ég rétti fram höndina til að taka í höndina á honum og hann kastaði boltanum í mig. Eftir það sagði hann ýmislegt við mig,“ sagði Nestor. Neymar gæti séð fram á sex leikja bann vegna kjaftbrúksins við Nestor í leik helgarinnar samkvæmt erlendum miðlum. Málið verður tekið fyrir af aganefnd brasilíska knattspyrnusambandsins á morgun. Santos á sex leiki eftir í deildarkeppninni og mun Neymar því missa af rest tímabilsins fari svo að hann fái hörðustu mögulegu refsingu. Brasilía Fótbolti Mest lesið Veigar opnar sig um lyfjamálið: „Ég var ekkert að fela neitt“ Körfubolti Lofsyngur Frey og Alfreð: „Mesta umbreyting síðari tíma“ Fótbolti Kínverjar æfir yfir Maó-gríni Mbappé sem kostar hann milljónir Fótbolti Ólafur Ingi hættur með Blika Íslenski boltinn Ringulreið og fjöldaslagsmál eftir stórleikinn Fótbolti Kane og Putellas hlutu Gullboltann Fótbolti Hætti við Lakers sökum hroka Kobe Körfubolti Sendi kveðju til Kompany á sjúkrahúsið Fótbolti Æðið vindur upp á sig og Gudjohnsen-merking ókeypis Enski boltinn Sjáðu bombu Mikaels Egils sem neitaði að fagna Fótbolti Fleiri fréttir Gæti farið í sex leikja bann Kínverjar æfir yfir Maó-gríni Mbappé sem kostar hann milljónir Ólafur Ingi hættur með Blika Drottningin í fámennan hóp Ringulreið og fjöldaslagsmál eftir stórleikinn Sendi kveðju til Kompany á sjúkrahúsið „Virkaði öfugt við það sem hann vonaðist til“ Kane og Putellas hlutu Gullboltann Lofsyngur Frey og Alfreð: „Mesta umbreyting síðari tíma“ Sjáðu bombu Mikaels Egils sem neitaði að fagna Spánn á bestu þjálfarana Barcelona á bæði bestu ungstirnin Viktor nálægt sigurmarki en FCK gefur eftir Æðið vindur upp á sig og Gudjohnsen-merking ókeypis Ringulreið á Ballon d'Or: Birtu fréttir um sigurvegara áður en hátíðin hófst Harma ákvörðun Hattar Ingibjörg valin sú efnilegasta Spila til að vinna deildina, ekki Barcelona Gullboltinn afhentur í kvöld Uppaldir spiluðu eitt prósent mínútna hjá Val Vakinn með símtölum um miðja nótt: „Lenti í hakkavélinni“ Kveðja Kristin og Kristin „Ég sá fólk gráta úr gleði“ Eiríkur nýr þjálfari Vals Treyja Gylfa fór á milljón Stuðningsmennirnir fögnuðu Carrick en bauluðu á leikmennina Hver gæti tekið við af Carrick? Þurfti að sauma 50 spor eftir hundaárás Sakar leikmenn Manchester United um ófagmennsku utan vallar KR á nú tvo yngstu markaskorara sögunnar Sjá meira