Rúnar Páll kynnti teymið sitt Valur Páll Eiríksson skrifar 27. október 2026 12:29 Halldór Orri Björnsson, nýr formaður knattspyrnudeildar, situr hér í miðjunni og með honum eru Rúnar Páll þjálfari og Viktor Bjarki, yfirmaður knattspyrnumála. vísir/vpe Rúnar Páll Sigmundsson var formlega tilkynntur sem nýr þjálfari karlaliðs Stjörnunnar í fótbolta á blaðamannafundi í Garðabæ í dag. Viktor Bjarki Arnarsson er yfirmaður knattspyrnumála. Stjarnan tilkynnti fyrir tveimur vikum að Rúnar Páll tæki við liðinu eftir skrautlegt tímabil liðsins. Jökull Elísabetarson hóf tímabilið sem þjálfari liðsins en Jón Þór Hauksson tók við starfinu af honum á miðju sumri. Jón Þór entist aðeins í örfáar vikur og þriggja manna teymi stýrði liðinu til loka tímabilsins sem endaði með 6-0 sigri Stjörnunnar á Val um helgina, sem jafnframt tryggði Stjörnumönnum efsta sæti neðri hluta deildarinnar. Rúnar Páll tekur nú við félaginu í annað sinn en hann var þjálfari þess frá 2014 til 2021. Undir hans stjórn vann Stjarnan eina Íslandsmeistaratitilinn í sögu félagsins á hans fyrsta ári, 2014. Viktor Bjarki Arnarsson verður nýr yfirmaður fótboltamála og Guðmundur Kristjánsson, sem hætti nýverið sem leikmaður liðsins, verður með Rúnari Páli í teyminu sem styrktarþjálfari. Leit stendur yfir að aðstoðarþjálfara og Stjörnumenn eiga eftir að klára teymisvinnuna. Halldór Orri Björnsson er þá nýr formaður knattspyrnudeildar hjá félaginu. Stjarnan Besta deild karla Íslenski boltinn Fótbolti Mest lesið Veigar opnar sig um lyfjamálið: „Ég var ekkert að fela neitt“ Körfubolti Kínverjar æfir yfir Maó-gríni Mbappé sem kostar hann milljónir Fótbolti Lofsyngur Frey og Alfreð: „Mesta umbreyting síðari tíma“ Fótbolti Ólafur Ingi hættur með Blika Íslenski boltinn Ringulreið og fjöldaslagsmál eftir stórleikinn Fótbolti Hætti við Lakers sökum hroka Kobe Körfubolti Kane og Putellas hlutu Gullboltann Fótbolti Sendi kveðju til Kompany á sjúkrahúsið Fótbolti Æðið vindur upp á sig og Gudjohnsen-merking ókeypis Enski boltinn Sjáðu bombu Mikaels Egils sem neitaði að fagna Fótbolti Fleiri fréttir Rúnar Páll kynnti teymið sitt Ólafur Ingi hættur með Blika „Virkaði öfugt við það sem hann vonaðist til“ Harma ákvörðun Hattar Ingibjörg valin sú efnilegasta Uppaldir spiluðu eitt prósent mínútna hjá Val Vakinn með símtölum um miðja nótt: „Lenti í hakkavélinni“ Kveðja Kristin og Kristin Eiríkur nýr þjálfari Vals Treyja Gylfa fór á milljón KR á nú tvo yngstu markaskorara sögunnar Sjáðu ræðu Óskars fyrir markaveislu KR-liðsins Sjáðu Aron bæta markametið og spennu hjá Þór „Ég vissi ekkert um Ísland á þessum tíma“ Markahæsta umferð sögunnar Hjartnæm stund í Hamingjunni: Ingvar tók við Íslandsskildinum Gylfi valinn besti leikmaður ársins „Óvíst hvar Stefan Ljubicic mun spila“ „Engin krafa frá stjórn um að ná sæti í Evrópukeppni“ Leik lokið: Víkingur-Fram 2-2 | Víkingar rétt sluppu við súra sigurhátíð Óskar Hrafn: „Krefst þess að menn séu ekki saddir“ Lárus Orri hættur með ÍA og Heimir sagður á leiðinni Uppgjörið: KA-ÍBV 5-1 | KA fallið þrátt fyrir stórsigur Hólmar Örn Eyjólfsson: „Horfi til baka og er bara stoltur“ Jóhannes Karl sér bjarta tíma fram undan: „Það var eitthvað að mótast, kjarni í liðinu“ Siggi Höskulds eftir dramatíska björgun Þórs: „Fótbolti er miklu meira en eitthvað xG og kjaftæði“ Uppgjörið: Stjarnan – Valur 6-0 | Burstuðu Val og unnu Forsetabikarinn Uppgjörið: KR-Breiðablik 8-3 | Ellefu mörk og markamet í Vesturbænum Uppgjörið: ÍA - Keflavík 4-4 | Jafnt eftir markaregn í Akraneshöllinni Sjáðu vítið sem Þórsarar vildu fá Sjá meira