Fótbolti

Frakk­land - Belgía | Hvað gera strákarnir hans Zidane?

Andri Broddason skrifar
Olise skoraði gegn Belgum í Brussel á dögunum. Endurtekur hann leikinn í kvöld?
Olise skoraði gegn Belgum í Brussel á dögunum. Endurtekur hann leikinn í kvöld? Getty

Frakkland og Belgía mætast á Stade de France klukkan 18:45 í Þjóðadeildinni. Leikurinn er sýndur beint á Sýn Sport Viaplay.

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