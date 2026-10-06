Lífið

Stjörnurnar þefuðu á Kjarval

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Það ilmaði vel á Kjarval þegar Boss bauð í partí.
Það ilmaði vel á Kjarval þegar Boss bauð í partí. Þóra Ólafs

Það ilmaði ofboðslega vel í Fantasíu-sal Kjarval síðastliðið miðvikudagskvöld þegar fyrirtækið „Handa þér“ bauð í ilmvatnspartý. Gestalistinn var stjörnum prýddur þar sem viðstaddir þefuðu af nýjum ilmum frá Boss á milli þess sem þeir skáluðu við grípandi tóna.

DJ Karítas þeytti skífum og gestalistinn var ekki af verri endanum þar sem fjölmörg kunnugleg andlit mættu til að fagna nýjungunum. 

Á meðal gesta voru markaðsstjórinn Pattra Sriyanonge, áhrifavaldurinn Arnar Æði, útvarpsmaðurinn Ívar Guðmunds og konan hans Dagný Dögg Bæringsdóttir, raunveruleikastjarnan Binni Glee, athafnaparið Hera Gísladóttir og Ásgeir Kolbeins og blómaskreytingameistarinn Svana Lovísa Kristjánsdóttir. 

Hér má sjá vel valdar myndir frá gleðinni: 

Svarta Suskin-taskan sem þessi skvísa rokkar er ótrúlega vinsæl í dag. Þóra Ólafs
Marín Manda, markaðssérfræðingur, býður gesti velkomna.Þóra Ólafs
Emma Ljósbrá og Þórunn Birna skáluðu.Þóra Ólafs
Herrar í gír.Þóra Ólafs
Ívar Guðmundsson og Dagný Dögg Bæringsdóttir glæsileg.Þóra Ólafs
Jana matargúrú upplifði nýja ilminn.Þóra Ólafs
Hera Gísladóttir og Ásgeir Kolbeins alltaf í stuði.Þóra Ólafs
DJ Karítas lék listir sínar á DJ græjurnar.Þóra Ólafs
Ólafur Alexander, rekstrar-og markaðsstjóri næturklúbbsins Auto, spreyjaði á sig.Þóra Ólafs
DJ Karítas alltaf flott. Þóra Ólafs
Þorbjörg Kristinsdóttir mætti í leðri.Þóra Ólafs
Binni Glee fékk sér sopa.Þóra Ólafs
Skvísuspjall.Þóra Ólafs
Hildur og Pétur Geir.Þóra Ólafs
Jana flott í fjólubláu.Þóra Ólafs
Flottar.Þóra Ólafs
Þessi mætti með elegant hattinn! Þóra Ólafs
Rætt um ilm og heima og geima.Þóra Ólafs
Fanney Dóra áhrifavaldur geislaði.Þóra Ólafs
Pattra var ánægð með lyktina.Þóra Ólafs
Magðalena Kristjánsdóttir, markaðsstjóri Halldórs Jónssonar, Arna Sigurlaug Ragnarsdóttir, vörumerkjastjóri Boss, og Marín Manda, markaðssérfræðingur. Þóra Ólafs
Fanney Dóra á spjalli.Þóra Ólafs
Kolbrún Pálína mætti ásamt sínum heittelskaða Helga Guðmundssyni.Þóra Ólafs
Skvísulæti.Þóra Ólafs
Geislandi gellur.Þóra Ólafs
Jana, Marín Manda, Þórunn Hulda Vigfúsdóttir og Lukka Berglind Brynjarsdóttir.Þóra Ólafs
Ólafur Alexander.Þóra Ólafs
Pattra og Kristín Ruth.Þóra Ólafs
Arnar Æði mætti í bleikum pels.Þóra Ólafs
Fyrirsætan Kamilla Guðrún Lowen.Þóra Ólafs
Rjómastjörnurnar Sveinn Breki Hróbjartsson, athafnamaður, og Guðlaugur Helgi Kristjánsson, fjármálastjóri hjá Halldóri Jónssyni. Þóra Ólafs
Algjörar pæjur.Þóra Ólafs
Algjör pæja!Þóra Ólafs
Arnar og Kristín Anna.Þóra Ólafs
Samkvæmislífið


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