Stjörnurnar þefuðu á Kjarval Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 6. október 2026 09:53 Það ilmaði vel á Kjarval þegar Boss bauð í partí. Þóra Ólafs Það ilmaði ofboðslega vel í Fantasíu-sal Kjarval síðastliðið miðvikudagskvöld þegar fyrirtækið „Handa þér“ bauð í ilmvatnspartý. Gestalistinn var stjörnum prýddur þar sem viðstaddir þefuðu af nýjum ilmum frá Boss á milli þess sem þeir skáluðu við grípandi tóna. DJ Karítas þeytti skífum og gestalistinn var ekki af verri endanum þar sem fjölmörg kunnugleg andlit mættu til að fagna nýjungunum. Á meðal gesta voru markaðsstjórinn Pattra Sriyanonge, áhrifavaldurinn Arnar Æði, útvarpsmaðurinn Ívar Guðmunds og konan hans Dagný Dögg Bæringsdóttir, raunveruleikastjarnan Binni Glee, athafnaparið Hera Gísladóttir og Ásgeir Kolbeins og blómaskreytingameistarinn Svana Lovísa Kristjánsdóttir. Hér má sjá vel valdar myndir frá gleðinni: Svarta Suskin-taskan sem þessi skvísa rokkar er ótrúlega vinsæl í dag. Þóra Ólafs Marín Manda, markaðssérfræðingur, býður gesti velkomna.Þóra Ólafs Emma Ljósbrá og Þórunn Birna skáluðu.Þóra Ólafs Herrar í gír.Þóra Ólafs Ívar Guðmundsson og Dagný Dögg Bæringsdóttir glæsileg.Þóra Ólafs Jana matargúrú upplifði nýja ilminn.Þóra Ólafs Hera Gísladóttir og Ásgeir Kolbeins alltaf í stuði.Þóra Ólafs DJ Karítas lék listir sínar á DJ græjurnar.Þóra Ólafs Ólafur Alexander, rekstrar-og markaðsstjóri næturklúbbsins Auto, spreyjaði á sig.Þóra Ólafs DJ Karítas alltaf flott. Þóra Ólafs Þorbjörg Kristinsdóttir mætti í leðri.Þóra Ólafs Binni Glee fékk sér sopa.Þóra Ólafs Skvísuspjall.Þóra Ólafs Hildur og Pétur Geir.Þóra Ólafs Jana flott í fjólubláu.Þóra Ólafs Flottar.Þóra Ólafs Þessi mætti með elegant hattinn! Þóra Ólafs Rætt um ilm og heima og geima.Þóra Ólafs Fanney Dóra áhrifavaldur geislaði.Þóra Ólafs Pattra var ánægð með lyktina.Þóra Ólafs Magðalena Kristjánsdóttir, markaðsstjóri Halldórs Jónssonar, Arna Sigurlaug Ragnarsdóttir, vörumerkjastjóri Boss, og Marín Manda, markaðssérfræðingur. Þóra Ólafs Fanney Dóra á spjalli.Þóra Ólafs Kolbrún Pálína mætti ásamt sínum heittelskaða Helga Guðmundssyni.Þóra Ólafs Skvísulæti.Þóra Ólafs Geislandi gellur.Þóra Ólafs Jana, Marín Manda, Þórunn Hulda Vigfúsdóttir og Lukka Berglind Brynjarsdóttir.Þóra Ólafs Ólafur Alexander.Þóra Ólafs Pattra og Kristín Ruth.Þóra Ólafs Arnar Æði mætti í bleikum pels.Þóra Ólafs Fyrirsætan Kamilla Guðrún Lowen.Þóra Ólafs Rjómastjörnurnar Sveinn Breki Hróbjartsson, athafnamaður, og Guðlaugur Helgi Kristjánsson, fjármálastjóri hjá Halldóri Jónssyni. Þóra Ólafs Algjörar pæjur.Þóra Ólafs Algjör pæja!Þóra Ólafs Arnar og Kristín Anna.Þóra Ólafs Samkvæmislífið Mest lesið „Ég geri bara ráð fyrir því að fólk sé búið að gleyma mér“ Tónlist Ice Spice og Millie skelltu sér í pottinn Lífið Hvað veistu um... íslenska hönnun? Lífið Funheit í fimm ára afmæli Lífið Dorrit um skilnaðinn: „Líf mitt er algjörlega á hvolfi“ Lífið Stjörnurnar þefuðu á Kjarval Lífið Kristrún valdi Victoriu Beckham Tíska og hönnun Elegant herrar selja perlu í 101 Lífið Mæðgurnar á bak við Kalkliti mæta í Skútuvog Lífið samstarf Barnsfaðir Gypsy Rose fannst látinn Lífið Fleiri fréttir Stjörnurnar þefuðu á Kjarval Ice Spice og Millie skelltu sér í pottinn Hvað veistu um... íslenska hönnun? Funheit í fimm ára afmæli Engum brögðum beitt í útgáfuhófi Bragðs Tendra friðarsúluna í tuttugasta sinn Elegant herrar selja perlu í 101 Tískudrottningar fögnuðu kærkominni opnun Dorrit um skilnaðinn: „Líf mitt er algjörlega á hvolfi“ Barnsfaðir Gypsy Rose fannst látinn Stjörnulífið: „Lukka lífs míns að vera gift þessum“ Fæddist á Íslandi en þurfti áratugi til að fá það staðfest Fyndnustu dýralífsmyndir ársins Ekki átakalaust að breyta rótgrónu félagi Ástæða fyrir því að þau fóru ekki hátt með sambandið Hágrét í rúminu þegar allur peningurinn var búinn Krakkatía vikunnar: Eurovision, Harry Potter og Mr. Beast Líður betur eftir að hún þurfti að þjóta upp á spítala í miðri útsendingu Haustbingó Blökastsins í beinni Hemmi Gunn hjálpaði Hilmari og Birni Braga að svindla Segir Ríkissjónvarpið bregða fyrir sig fæti Unglingavinnan var tískupallurinn í París „Hún byrjaði alla daga á því að fara í kirkjugarðinn í Fossvogi“ Fréttatía vikunnar: Jesus, Haaland og Prettyboitjokkó Neitar að hafa haldið fram hjá Lönu del Rey Ice Spice fór á klósettið á OTO „Ef það er ekki erfitt þá er það ekki þess virði“ Auglýsing fyrir Bleiku slaufuna frumsýnd á Vísi og Sýn Minnkaði áfengisneysluna og kílóin fylgdu með Nálgunarbann á hendur Berry eftir ásakanir um að taka soninn hálstaki Sjá meira