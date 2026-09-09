Stærðarinnar hola gleypti innkeyrslu Cage Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 9. september 2026 13:11 Innkeyrsla á heimili Nicolas Cage sökk niður í djúpa holu. Gilbert Flores/IndieWire via Getty Images Hollywood-leikarinn Nicolas Cage á ekki sjö dagana sæla um þessar mundir. Streymisveitan Prime Video var að slaufa sjónvarpsseríu hans Spider Noir og stærðarinnar hola gleypti innkeyrslu að glæsiheimili hans í Malibu í vikunni. Holan, sem er rúmir níu metrar á dýpt, er sögð hafa myndast vegna mikillar rigningar í Suður-Kaliforníu að undanförnu. Enginn virðist þó hafa slasast við þetta en á myndum má sjá að útikamar fyrir utan húsið féll niður í holuna og hefur lyktin líklega ekki verið frábær. Innkeyrsla Nicolas Cage sökk niður í holu. Á myndinni má sömuleiðis sjá útikamar í holunni. AP Nicolas Cage hefur komið víða við í kvikmyndaheiminum og vann meðal annars Óskarsverðlaun fyrir hlutverk sitt í myndinni Leaving Las Vegas árið 1996. Hann festi kaup á húsinu í Malibu árið 2024 en svæðið er bæði eftirsótt og dýrt og því er mikið um ríka og fræga fólkið þar. BBC greinir frá því að nágrönnum hafi verið tilkynnt að rúm tveggja metra hola væri byrjuð að myndast á mánudag en enginn hafi haft miklar áhyggjur að því, þar til holan stækkaði og innkeyrsla Cage féll allt í einu niður í hana. Hollywood Bandaríkin Mest lesið Hafnaði tæpum fimm milljarða þagnarsamningi Musks Lífið Hroðvirknislegt hljóð og klisjur setja strik í reikninginn Gagnrýni Nornir komu saman á miðilsfundi Lífið Átti óheillavænlegt samtal við Kennedy fyrir flugslysið: „Ég þarf ekki aðstoðarflugmann“ Lífið Tískan við þingsetningu: Sólgleraugu, haustlitir og Sigmundur Ernir stal senunni Tíska og hönnun Stærðarinnar hola gleypti innkeyrslu Cage Lífið Leiðir skilja hjá leikhúspari Lífið Tveggja ára og talar betri íslensku en flest Lífið samstarf South Park verður South America Lífið Prinsinn hefur nám við Eton-skóla Lífið Fleiri fréttir Leiðir skilja hjá leikhúspari Stærðarinnar hola gleypti innkeyrslu Cage Nornir komu saman á miðilsfundi Átti óheillavænlegt samtal við Kennedy fyrir flugslysið: „Ég þarf ekki aðstoðarflugmann“ Prinsinn hefur nám við Eton-skóla Hafnaði tæpum fimm milljarða þagnarsamningi Musks South Park verður South America Kappsmál sett á ís Áslaug Arna setur lúxusíbúð á leigu Hvað veistu um… textana hans Bubba? Engin ákvörðun tekin um Eurovision þátttöku Sögufrægt verslunarhús til sölu Hélt allsherjar skilnaðarpartý: „Ég er frjáls“ Lést eftir mislukkaða typpastækkun í Taílandi „Brúðkaup aldarinnar“ hjá Önnu Fríðu og Sverri Stjörnulífið: Undir hárlengingum og bótoxi leynist íslenskur karlmaður Eitt allra krúttlegasta mót ársins Ólíkt hafast þeir að forsetarnir fyrrverandi Einn mánuður án áfengis breytti öllu Krakkatía vikunnar: Pöndur, Instagram og Sveppi Augnablikið þegar fréttastofan sjálf varð að frétt Skrifaði gamanþætti um löggur á meðan hann var sjálfur að leika löggu Myndin tileinkuð mömmu Skrifaði sig í sögubækur Cambridge Fréttatía vikunnar: SÁÁ, pulsa og óharðnaðir unglingar Opnar sig um bótoxnotkunina Skipti máli að börn með krabbamein eigi sinn dag Gísli Marteinn syrgir þrjóskan Vesturbæing „Ætlarðu að lifa eða ætlarðu að deyja?“ Hættir með stefnumótaþættina vinsælu Sjá meira