Lífið

Stærðarinnar hola gleypti inn­keyrslu Cage

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Innkeyrsla á heimili Nicolas Cage sökk niður í djúpa holu.
Innkeyrsla á heimili Nicolas Cage sökk niður í djúpa holu. Gilbert Flores/IndieWire via Getty Images

Hollywood-leikarinn Nicolas Cage á ekki sjö dagana sæla um þessar mundir. Streymisveitan Prime Video var að slaufa sjónvarpsseríu hans Spider Noir og stærðarinnar hola gleypti innkeyrslu að glæsiheimili hans í Malibu í vikunni. 

Holan, sem er rúmir níu metrar á dýpt, er sögð hafa myndast vegna mikillar rigningar í Suður-Kaliforníu að undanförnu. Enginn virðist þó hafa slasast við þetta en á myndum má sjá að útikamar fyrir utan húsið féll niður í holuna og hefur lyktin líklega ekki verið frábær. 

Innkeyrsla Nicolas Cage sökk niður í holu. Á myndinni má sömuleiðis sjá útikamar í holunni. AP

Nicolas Cage hefur komið víða við í kvikmyndaheiminum og vann meðal annars Óskarsverðlaun fyrir hlutverk sitt í myndinni Leaving Las Vegas árið 1996. Hann festi kaup á húsinu í Malibu árið 2024 en svæðið er bæði eftirsótt og dýrt og því er mikið um ríka og fræga fólkið þar. 

BBC greinir frá því að nágrönnum hafi verið tilkynnt að rúm tveggja metra hola væri byrjuð að myndast á mánudag en enginn hafi haft miklar áhyggjur að því, þar til holan stækkaði og innkeyrsla Cage féll allt í einu niður í hana. 

Hollywood Bandaríkin


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