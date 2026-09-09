Átti óheillavænlegt samtal við Kennedy fyrir flugslysið: „Ég þarf ekki aðstoðarflugmann“ Magnús Jochum Pálsson skrifar 9. september 2026 10:58 Martha Stewart ræddi við Kennedy um flugferðina örlagaríku fjórum dögum áður en flugvél hans hrapaði í Atlantshafið. EPA Sjónvarpskonan Martha Stewart hefur greint frá því hvað var það síðasta sem hún sagði við John F. Kennedy yngri áður en hann lést í flugslysi með eiginkonu sinni, Carolyn Bessette, og systur hennar undan ströndum eyjunnar Martha's Vineyard árið 1999. Þau hafi rætt um flugferðina og hvort Kennedy myndi fljúga flugvélinni einn. Sextánda sería raunveruleikaþáttanna The Real Housewives of New York var frumsýnd á þriðjudaginn og í fyrsta þættinum heimsækir Martha Stewart förðunarfræðinginn sinn Nicole Daisy Toye, sem er ein af húsfreyjum þáttanna, til að láta farða sig. Í þættinum spyr Daisy Toye hvort Stewart hafi horft á „eitthvað gott“ upp á síðkastið og svaraði fjölmiðlakonan þá að hún hefði verið að horfa á rómantísku dramaþættina Love Story. Þættirnir hófu göngu sína á FX í febrúar og fjalla um stormasamt samband lögfræðingsins Johns F. Kennedy yngri og listræna stjórnandans Carolyn Bessette í aðdraganda andláts þeirra. „Ég þarf ekki aðstoðarflugmann“ Stewart sagði svo að hún hefði verið með John mánudaginn 11. júlí 1999, fjórum dögum áður en hann flugvél hans hrapaði í Atlantshafið undan ströndum Martha's Vineyard (stundum íslenskað sem Vínekra Mörtu). Kennedy hefði verið í vandræðum með lífstílstímaritið George og leitað til ráða hjá Stewart sem gaf sjálf út tímaritið Martha Stewart Living á þeim tíma. „Ég sagði: „Auðvitað, hvað sem þú vilt“,“ rifjar Stewart upp. John F. Kennedy yngri var vonarstjarna Kennedy-fjölskyldunnar.EPA „Við fórum í mjög huggulegan kvöldverð og undir lok kvöldverðarins sagði ég við hann: „Hvað ertu að gera um helgina?“ Hann sagði: „Við erum að fara í brúðkaup á Vínekru Mörtu og ég ætla að fara með konunni minni og systur hennar“.“ „Jæja, hver flýgur?“ hafi hún þá spurt og Kennedy svarað: „Ég flýg“. „Þú ert með aðstoðarflugmann, eða hvað?“ spurði hún og sagði hann þá: „Nei, ég þarf ekki aðstoðarflugmann.“ „Ég hef hugsað um þetta svo oft, að ég skyldi hafa sagt honum að fá sér aðstoðarmann,“ sagði Stewart við Daisy Toye. Ætlaði fyrst ekki í brúðkaupið John og Carolyn voru á leið í brúðkaup hjá Rory Kennedy, frænku Johns, í Hyannis Port í bænum Barnstable á Þorskhöfða í Massachussets og ætluðu að skutla Lauren Bessette, systur Carolyn, til Martha's Vineyard í leiðinni. Flugvélin hrapaði hins vegar á leiðinni ofan í Atlantshaf og létust allir um borð. Carolyn hefði í fyrstu ekki viljað fara í brúðkaupið en John og Lauren hefðu sannfært hana um að fara og Lauren farið með fyrst hún var á leiðinni til Martha's Vineyard. Kafarar sjóhersins fundu lík þremenninganna fimm dögum eftir slysið og komst Rannsóknarnefnd samgönguslysa (e. National Transportation Safety Board) að þeirri niðurstöðu að mannleg mistök hefðu verið valdur að slysinu. John og Carolyn vöktu mikla athygli sem par á sínum tíma og voru undir mikilli smásjá fjölmiðla, hann verandi sonur JFK og hún ágætlega stórt nafn í bandaríska tískuheiminum. Hjátrúafullir hafa gjarnan sagt andlátið renna stoðum undir Kennedy-bölvunina sem hverfist í kringum dularfull andlát meðlima Kennedy-fjölskyldunnar en fjöldi þeirra hefur látist af slysförum og þó nokkrir verið drepnir. Vinir Kennedy og sagnfræðingar sem hafa sérhæft sig í sögu Kennedy-fjölskyldunnar hafa talað um það að hefði Kennedy ekki farist fyrir aldur fram þá hefði hann endaði í stjórnmálum og stefnt á forsetaembættið. 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