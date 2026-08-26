Sjáðu tvö fyrstu Evrópumörk kvennaliðs FH í sögunni

FH vann góðan 2-0 sigur þegar liðið sótti kýpverska meistaraliðið Apollon heim í fyrstu umferð undankeppni Evrópubikarsins í fótbolta kvenna í dag.
Leikurinn var sögulegur þar sem þetta var í fyrsta skipti sem kvennalið félagsins í fótbolta leikur í Evrópukeppni.
FH-liðið mætti grimmara til leiks í frumraun sinni í Evrópukeppni og það var því sanngjarnt þegar Helena Errington kom gestunum yfir eftir rúmlega hálftíma leik.
Andre Rán Snæfeld Hauksdóttir skoraði síðan annað mark FH á markamínútunni, þeirri 43. og þar við sat. Niðurstaðan 2-0 frábær útisigur en hér að neðan má sjá mörkin úr leiknum.