Orri Steinn kom inn á en Mbappé skoraði þrennu

Orri Steinn Óskarsson og félagar í Real Socieadad eiga stórleik fyrir höndum í kvöld þegar þeir heimsækja Real Madrid.
Orri Steinn kom inn á þegar Real Sociedad heimsótti Real Madrid í spænsku úrvalsdeildinni í kvöld. Real Madrid vann að lokum öruggan 4-1 sigur á Santiago Bernabéu.
Orri Steinn Óskarsson hóf leikinn á varamannabekk Real Sociedad en kom inn á á 57. mínútu fyrir Mikel Oyarzabal. Hann fékk því rúmlega hálftíma til að láta til sín taka gegn einu besta liði Evrópu.
Staðan var 1-1 þegar Orri kom inn á. Kylian Mbappé hafði komið Real Madrid yfir á 40. mínútu en Luka Sučić jafnaði fyrir Real Sociedad rétt fyrir hálfleik.
Madrid tók hins vegar öll völd eftir hlé. Mbappé skoraði sitt annað mark á 60. mínútu og Vinícius Júnior bætti því þriðja við á 68. mínútu. Mbappé fullkomnaði síðan þrennuna með marki á 80. mínútu og tryggði heimamönnum sannfærandi sigur.
Orri fékk eitt ágætt færi til að koma sér á blað. Á 75. mínútu fékk hann boltann inni í vítateig Real Madrid eftir sendingu frá Gonçalo Guedes en skot hans var varið í vörninni.