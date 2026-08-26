Tónlistarkonan og mannvinurinn Dolly Parton lést eftir skammvinna baráttu við krabbamein. Frá þessu greindi fjölskylda hennar í tilkynningu í gær.
Að sögn talsmanns Parton var hún lögð inn á Vanderbilt-Ingram Cancer Center í Nashville á föstudag. Engar frekari upplýsingar liggja fyrir um veikindin sem leiddu til dauða tónlistarkonunnar.
Parton frestaði tónleikaröð í Las Vegas í fyrra vegna ótilgreindra veikinda sem sögð voru kalla á að hún dveldi nær heimili sínu í Tennessee vegna meðferðar. Söngkonan og lagahöfundurinn tilkynnti svo í vor að ekkert yrði af tónleikaröðinni og sagðist þá hafa verið að glíma við veikindi tengd nýrunum, meltingarfærunum og ónæmiskerfinu.
Parton hafði áður greint frá því að hafa átt erfitt með að huga að eigin heilsu á sama tíma og hún annaðist eiginmann sinn, Carl Dean, í hans veikindum. Dean lést í mars 2025. Hún var hins vegar alltaf upplitsdjörf og bjartsýn eins og hennar var von og vísa og sagði í skilaboðum til aðdáenda sinna síðasta haust að hún hefði ekki í hyggju að setjast í helgan stein.
Það liggur ekki fyrir hvenær Parton greindist með krabbamein en fyrir rúmri viku afboðaði hún sig á viðburð í skemmtigarðinum Dollywood. Þá sagðist hún þjást af svima og vera að berjast við ofþornun. Tónlistarkonan sagði hins vegar við People nokkrum dögum áður en hún lést að hún væri enn við störf.
„Það er enn svo margt sem mig langar að gera, þannig að ég ætla að halda áfram að vinna eins lengi og ég get til að sjá það allt verða að raunveruleika,“ sagði hún.