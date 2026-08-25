Norður-Írar draga stuðning sinn við Infantino til baka

Norður-írska knattspyrnusambandið hefur ákveðið að draga til baka stuðning sinn við framboð Gianni Infantino í embætti forseta FIFA og bætist þar með í hóp annarra sambanda á Bretlandseyjum.
Evrópska knattspyrnusambandið, UEFA, hefur kallað eftir óháðri úttekt á stjórnarháttum innan FIFA og höfðu samböndin í Englandi, Skotlandi, Wales og á Írlandi þegar dregið til baka stuðninginn sinn við Infantino.
IFA, knattspyrnusamband Norður-Írlands, studdi tillögu UEFA einnig en hafði ekki formlega dregið til baka stuðning sinn við framboð Infantino en forsvarsmenn þess hafa nú sagt að það sé kominn tími á breytingar og framferði forsetans hafi vakið upp margar spurningar.
Það er morgunljóst að það er orðið ansi heitt undir Infantino sem virðist þó standa nokkuð keikur og stefnir á framboð í mars og freistar þess að verða kjörinn forseti FIFA í fjórða sinn og myndi þá sitja í embætti til 2031.
Knattspyrnusamband Evrópu hefur sett töluverða pressu á bæði FIFA og Infantino sjálfan en rætt við við Þorvald Örlygsson, formann KSÍ, um málið í Sportpakkanum á Sýn í gær og má sjá viðtalið í fréttinni hér að neðan.
Á meðan að sífellt fleiri draga til baka stuðning sinn við FIFA-forsetann Gianni Infantino, eða lýsa yfir vantrausti gagnvart honum, þá nýtur hann stuðnings í Afríku og nú hefur gamla Barcelona-goðsögnin Samuel Eto‘o, formaður knattspyrnusambands Kamerún, lagt orð í belg.