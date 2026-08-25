Vinkonurnar og leikkonurnar Vala Kristín Eiríksdóttir og Júlíana Sara Gunnarsdóttir unnu saman í fjölda ára við gamanþáttagerð og rifjuðu upp spennuþrungnar lokatökurnar á síðustu seríu Venjulegs fólks í samtalsþættinum Milli vina. Upprifjunin tók á þær stöllur og klökknaði Vala Kristín.
Vala Kristín og Júlíana Sara eru viðmælendur í nýjasta þætti seríunnar Milli vina þar sem tveir einstaklingar, sem tengjast persónulega, eiga einlægt samtal í hlýlegu heimilisumhverfi. Enginn þáttastjórnandi stýrir umræðunni heldur þróast samtalið á eðlilegan hátt.
„Við vorum að klára sjöttu seríu af Venjulegu fólki, ég var búin en þú varst ekki búin. Þetta var á geðveikt erfiðum tíma í lífinu mínu. Og það er sólríkur dagur,“ segir Vala Kristín í þættinum og klökknar.
„Ég stend alveg kannski sextíu metrum frá þér af því það var búnaður og eitthvað á milli. Síðasta síðasta skotið eru þú og Tommi, Himmi Gau, í massívum sleik upp við einhvern vegg og þú vissir að þetta væri loka-loka-lokatakan og allir vissu það, margir búnir að fylgjast að í mörg ár þarna.“
„Það er kallað kött og þú svona fellur saman í einhverjum svona létti og sorg,“ segir Vala áður en meyr Júlíana grípu fram í og segir: „Hvað ertu að gera mér?“
„Það var einhver léttir og tregi og sorg og stolt og þreyta,“ segir Vala síðan áður en myndefni af lokatökunum spilast yfir. „Þarna er hún,“ segist Vala síðan hafa hugsað með sér áður en þær föðmuðust við tímamótin.
Hægt er að horfa á samtal þeirra tveggja í spilaranum hér að ofan en Milli vina eru sýndir á Sýn+ á miðvikudagskvöldum.
Fjölmiðlamennirnir Helgi Seljan og Andri Freyr Viðarsson eru æskuvinir að austan og hafa brallað ýmislegt í gegnum tíðina. Þeir rifjuðu upp saman þegar rússneskur togari kom til Reyðarfjarðar og þeir skiptu á leikföngum og raftækjum við sjómennina fyrir rússneskar sígarettur.