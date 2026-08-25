Maxwell fær ekki dómnum hnekkt

Ghislaine Maxwell hefur ekki tekist að fá tuttugu ára fangelsisdómi sínum hnekkt. Bandarískur alríkisdómari hafnaði kröfu hennar og sagði rök hennar ýmist byggð á getgátum og rangfærslum eða komin of seint fram.
Maxwell var sakfelld árið 2021 fyrir fimm brot vegna þess að hún aðstoðaði Jeffrey Epstein við að lokka til sín stúlkur undir lögaldri sem hann beitti kynferðisofbeldi.
Hún byggði nýjustu kröfuna á gögnum sem bandarísk stjórnvöld birtu fyrr á árinu. Maxwell sagði þau sýna að brotið hefði verið gegn réttindum hennar við rannsókn málsins. Saksóknarar hefðu haldið eftir gögnum og lögmenn kvenna sem sökuðu Epstein um ofbeldi haft óeðlileg áhrif á rannsóknina.
Paul Engelmayer alríkisdómari hafnaði þessu. Hann sagði gögnin að mestu ekki tengjast máli Maxwell og ekkert hafa komið fram sem gæti breytt niðurstöðu réttarhaldanna. Reuters greinir frá.
Hæstiréttur Bandaríkjanna neitaði í október að taka fyrri áfrýjun Maxwell fyrir. Hún afplánar dóminn í fangelsi með minnsta öryggisstig í Texas og gert er ráð fyrir að hún losni árið 2037.
Maxwell hefur einnig leitað eftir náðun frá Donald Trump Bandaríkjaforseta. Hann hefur ekki útilokað slíkt en öldungadeild Bandaríkjaþings samþykkti í júlí einróma ályktun gegn því.