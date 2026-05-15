Allir í Múlaþingi eiga rétt á öflugu, fjölbreyttu og aðgengilegu íþrótta- og tómstundastarfi, óháð aldri eða búsetu. Íþróttir og tómstundir eru ekki aðeins mikilvægur vettvangur fyrir hreyfingu og heilsu, heldur líka fyrir félagsleg tengsl og sterkara samfélag. Þess vegna þarf að tryggja að sem flestir hafi raunveruleg tækifæri til þátttöku.
Til að það verði að veruleika þarf markvissa uppbyggingu á aðstöðu íþróttafélaga og aukið samstarf milli félaga, sveitarfélags og annarra sem koma að starfinu. Við þurfum að horfa til framtíðar og byggja upp aðstöðu sem mætir þörfum iðkenda í dag en líka þeirra sem koma á eftir. Hvort sem um er að ræða æfingaaðstöðu inni og úti, búnað eða aðstöðu fyrir nýjar greinar, þá þarf metnaðurinn að vera til staðar.
Við hjá Austurlistanum og Viðreisn styðjum heilshugar við uppbyggingu íþrótta- og tómstundaaðstöðu í Múlaþingi. Við viljum standa með íþróttafélögum og sjálfboðaliðum sem leggja ómetanlegt starf af mörkum fyrir samfélagið okkar á hverjum degi. Sterkt íþróttastarf verður ekki til af sjálfu sér, heldur byggir það á góðri aðstöðu, öflugum stuðningi og skýrri framtíðarsýn.
Við teljum jafnframt mikilvægt að öll börn og ungmenni hafi jafnan aðgang að íþrótta- og tómstundastarfi, óháð aðstæðum. Þátttaka í slíku starfi getur skipt sköpum fyrir líðan, félagsfærni og framtíðarmöguleika. Um leið viljum við skapa fleiri tækifæri fyrir fullorðna og eldri íbúa til hreyfingar og þátttöku, því öflugt íþrótta- og tómstundastarf á að vera fyrir alla.
Múlaþing á að vera sveitarfélag þar sem fjölbreytt íþróttalíf fær að vaxa og dafna. Með aukinni samvinnu, sterkari innviðum, betri samgöngum og skýrri forgangsröðun getum við skapað samfélag þar sem fleiri fá tækifæri til að taka þátt, njóta sín og efla heilsu sína.
Íþróttir fyrir alla í Múlaþingi.
Höfundur skipar 8. sæti á lista Austurlistans/Viðreisnar í Múlaþingi.
