RÚV flutti nýlega fréttir um að „Hamas og bandamenn þeirra beittu gísla sína kerfisbundnu og umfangsmiklu kynferðisofbeldi eftir árásirnar á Ísrael 7. október 2023. Þetta kemur fram í skýrslu sem er unnin af sjálfstæðri ísraelskri rannsóknarnefnd ... Ofbeldið einkenndist af mikilli grimmd og þjáningu og var beitt til að ógna og niðurlægja.“1)
Skýrslan sem RÚV segir frá kom út 12. maí er tæpar 300 blaðsíður og virðist vera þungaviktarplagg í augum þeirra sem hafa litlar eða engar forsendur til þess að skilja tilgang skýrslugerðarinnar.
RÚV sagði í frétt um útkomu skýrslunnar að hún væri niðurstaða „óháðrar rannsóknarnefndar“. Það er rangt. Ég kannaði hverskonar rannsóknarhópur stóð að baki skýrslugerðinni og komst að þeirri niðurstöðu að skýrslan er skrifuð af síonistum fyrir málstað síonista.
Rannsóknarhópurinn sem samanstendur af fólki sem styður málstað Ísraels og síonismann. Það er útgangspunktur hópsins; að rannsaka einhliða meinta glæpi Hamasliða og annarra Palestínumanna sem réðust út úr Gaza 7. október.
Lítum á nokkra aðstandendur skýrslunnar:
Sá sem er skráður sem megin höfundur (e. Principal contributor) er Irwin Cotler. Hann er mannréttindalögfræðingur og fyrrum dómsmálaráðherra Kanada. Cotler gæti við fyrstun sýn verið dæmi um óháðan aðila. En við nánari skoðun kemur í ljós að hann situr í utanríkismálanefnd Ísraels (Israel Council on Foreign Relations), er giftur ísraelskri konu og lýsir sjálfum sér: „dyggum og einbeittum stuðningsmanni Ísraels á alþjóðavettvangi.“
Frumkvöðull skýrslugerðarinnar og stofnandi skýrsluhópsins „Borgaraleg nefnd um glæpi Hamas gegn konum og börnum þann 7. október“, er dr. Cochav Elkayam-Levy sérfræðingur í alþjóðalögum og mannréttindum. Hún er einarður síonisti og hefur unnið gegn því að Sameinuðu þjóðirnar rannsaki samskonar glæpi Ísraels gegn Palestínumönnum og segir að ásakanir á hendur Ísrael um kynferðisglæpi jafngildi „annarri nauðgun á ísraelskum fórnarlömbum 7. október“.
Í viðtali hjá The Times of Israel segir hún að tilgangur Hamas hafi verið að auðmýkja Ísraela og „terrorisera“ til að hafa áhrif á næstu kynslóðir. Eða eins og við fáum sífellt að vita: Ísrael er alltaf fórnarlambið.
Helsta stuðningskona hópsins að baki skýrslunni, er milljarðamæringurinn Sheryl Sandberg höfundur kvikmyndarinnar Screams before Silence. Sú mynd er á sömu slóðum og skýrslan,
allt gert til þess að sýna frelsisbaráttu Palestínumanna í glæpsamlegu samhengi. Myndin hefur verið harkalega gagnrýnd vegna margvíslegra rangfærslna. Þeir sem vilja kynna sér það nánar geta skoðað þátt Electrical Intifad: https://www.youtube.com/watch?v=TApiok-KiRc.
Myndina má sjá á Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=zAr9oGSXgak.
Ég mæli með því að menn skoði gagnrýni á myndina áður en þeir skoða sjálfa myndina. Í kvikmyndinni er m.a. viðtal við Rami Davidian, eitt af „vitnunum“. Í skýrslunni er vitnað 13 sinnum til framburðar hans. Í þættinum sem ég vísa til er hann afhjúpaður sem margsaga lygari.
Olivia Flasch er skráð sem einn aðalhöfunda (e. Principal Author) skýrslunnar. Hún starfar fyrir Ísraelsstjórn og ver Ísrael gegn málssókn S - Afríku við Alþjóðadómstólinn. Í málflutningi sínum hefur hún véfengt skýrslur Sameinuðu þjóðanna og tölur um fjölda drepinna á Gaza. Olivia afneitar því einnig að Ísrael fremji þjóðarmorð á Gaza.
Meital Nir-Tal er alþjóðalögfræðingur. Hún hefur starfað sem lögfræðingur í Utanríkisráðuneyti Ísraels og er ráðgjafi Ísraelsstjórnar við Alþjóðadómstólinn í Haag. Hún hefur varið aðferðir Ísraelshers á Gaza - segir Hamas nota mannlega skildi og að Ísrael leitist við að fara að alþjóðalögum.
Merav Israeli Amarant. Merav er lögfræðingur og hefur starfað í hátæknigeiranum í Ísrael. Hún hefur einbeitt sér að rannsóknum á glæpum Hamas en ekki tengst neinum rannsóknum á þjóðarmorðsásökunum gegn Ísrael.
Þetta eru nokkrir af hinum „óháðu“ aðstandendum skýrslunnar.
Í samantekt á helstu atriðum skýrslunnar um glæpi Palestínumanna segir:
„Í þessu sambandi telur Ísraelsríki um það bil 61.000 manns séu fórnarlömb árásanna.“
Yfirvöld Ísraels telja þannig að til viðbótar þeim 1.200 sem voru drepnir 7. október skv. skýrslunni, beri um 60.000 Ísraelar „langvarandi skaðlegar afleiðingar [sem] hafa víðtæk samfélagsleg áhrif sem teygja sig yfir margar kynslóðir og hafa áhrif á fjölskyldur, samfélög og samfélagið í heild.“
Þessi orð vekja óhjákvæmilega þanka um þær milljónir Palestínumanna á Gaza og á Vesturbakkanum sem hafa mátt þola morðárásir í margar kynslóðir.
En skýrslan einblínir á þau fórnarlömb sem síonistar telja að skipti máli.
Ennfremur segir í samantekt skýrslunnar:
„Á grundvelli rannsóknar sinnar kemst rannsóknarnefndin að þeirri niðurstöðu að þessir glæpir teljist stríðsglæpir, glæpir gegn mannkyni og þjóðarmorð samkvæmt alþjóðalögum. Því setur skýrslan fram skýran vegvísi að saksókn vegna þeirra glæpa sem framdir voru 7. október og í fangavist gíslanna.“
Hér tala síonistarnir um þjóðarmorð og brot á alþjóðalögum. Það virðist ekki hvarfla að „óháðum“ höfundum skýrslunnar að þeir séu að skrifa setningar sem passa fyrst og fremst til þess að lýsa glæpum síonistaríkisins. Tilvísun í alþjóðalög er hláleg því það er helsta framalg Ísraels til alþjóðamála er að brjóta alþjóðalög.
Flestir íbúar Ísraels hafa ótruflaðir notið sinnar tilveru þó að í örfárra kílómetra fjarlægð frá heimilum og vinnustöðum þeirra sé milljónum manna haldið í umsátri, landi stolið og fólk hrakið af heimilum sínum og myrt þúsundum saman.
Það segir sína sögu að danshátíð var haldin rétt við girðinguna þar sem tvær milljónir manna hafa verið innilokuð í tvo árátugi. Danshátíðin var haldin á landi sem var stolið frá fólkinu á bak við girðinguna.
Ekki er með einu orði í skýrslunni minnst á yfirstandandi þjóðarmorð á Gaza, umsátrið eða aðdraganda árásar Hamas út úr Gaza-gettóinu. Hvað þá að margsannaðir kynferðisglæpir ísraelskra hermanna gegn Palestínumönnum, konum, körlum og börnum, séu til umfjöllunar.
Palestínumennirnir 5000 sem brutust út úr Gaza fangabúðunum 7. október 2023 höfðu lifað innilokaðir í tæpa tvo áratugi. Alla ævi sína voru þeir vitni að árásum frá Ísrael, þar af fjórum stórárásum 2) úr lofti og á landi þegar þúsundir Gazabúa voru drepnir. Flestir höfðu þeir misst nána ættingja eða vini í árásum Ísraelshers.
Ég tel augljóst að skæruliðar Hamas og aðrir hópar sem fylgdu þeim 7. október hafa framið stríðsglæpi, m.a. með því að drepa óbreytta borgara, taka gísla og einnig að nauðganir hafi átt sér stað. En tilgangur skýrslunnar er að saka Palestínumenn um skipulagðar nauðganir og að það sé meginmálið og grundvöllur þess, eins og marg ítrekað er í skýrslunni, að ákæra Hamas fyrir þjóðarmorð.
Skýrslan er skreytt með nöfnum og umsögnum fjölda fólks sem hefur virðulega titla og hefur sinnt háum embættum. Þeirra á meðal eru stjórnmálafólk, menntafólk, vísindafólk, ýmsir sérfræðingar og auðmenn frá mörgum löndum. Að sjálfsögðu tekur allt þetta fólk undir fordæmingu á notkun kynferðisofbeldis í stríðsátökum. Í skýrslunni eru nefnd fimmtán lönd þar sem herir hafa beitt kynferðisofbeldi - en hvergi er minnst á heri Ísraels sem hafa nauðgað og myrt palestínskar konur frá árinu 1948. Þessi staðreynd hlýtur að vekja athygli þeirra sem kynna sér skýrsluna og sýnir jafnframt hversu einhliða hún er.
Í tengslum við birtingu skýrslunnar er vert að rifja upp allar lygarnar sem ísraelskir aðilar sendu heiminum strax eftir 7. október. Þær lygar, um afhöfðuð börn, um börn sett í bakaraofna og óléttar konur ristar á kvið ofl. voru básúnaðar m.a. af forseta Bandaríkjanna og rötuðu í ræðustól Alþingis hér heima. Tilgangur lyganna, sem hafa verið afsannaðar, var að gera Palestínumenn réttdræpa í augum heimsins.
Hræsnin síonistanna blasir við - öllu starfi nefndarinnar beint að einu marki í þágu málstaðar síonista - sem dregur mjög úr gildi verksins.
Fréttastofa RÚV kýs að birta þessa frásögn mörgum sinnum með þessari augljósu fölsun um sjálfstæði og óhæði hópsins sem samdi skýrsluna. Það er ábyrgðarhluti að flytja rangar eða villandi fréttir, fréttir sem hafa ekki verið rannsakaðar sjálfstætt en eingöngu hellt yfir þjóðina sem sannleika. Það er ekki hlutleysi - það er þátttaka í níðingsskap gegn þjóð sem berst fyrir tilveru sinni gegn ofurefli sem nýtur stuðnings Vesturlanda. Slík vinnubrögð gagnast engum nema þjóðarmorðingjum Ísraels. Mál er að linni.
Ég er ekki hlutlaus - ég veit of mikið um síonismann, framferði Ísraels og sögu Ísraelsríkis.
Höfundur er formaður Félagsins Ísland - Palestína og höfundur bókarinnar Íslandsstræti í Jerúsalem.
1) Ath. að RÚV greinir ekki rétt frá - skýrslan er um meint skipulagt kynferðisofbeldi sem Hamas og samverkamenn þeirra beittu konur, börn og fjölskyldur í hrottalegri árás sinni á Ísrael þann 7. október og í gíslingunni.
2) 2009 - 2012 - 2014 - 2021
