Kæri kjósandi. Á morgun hefur þú kost á að kjósa samheldinn og kraftmikinn hóp Akureyringa sem hefur einsett sér að vinna að jöfnu og sterku samfélagi þar sem enginn er skilinn eftir.
Samfylkingin á Akureyri vill létta þér lífið þegar álagið er mest; setja þak á kostnað vegna leikskólavistar barna og innleiða 100% systkinaafslátt. Á sumrin ætlum við að nýta skólahúsnæði og bjóða upp á sumarfrístund yngstu barna í grunnskóla, eins og tíðkast í flestum öðrum sveitarfélögum.
Við ætlum að hækka frístundastyrk barna í 75.000 krónur og leggja áherslu á að staða og fjárhagur foreldra komi ekki í veg fyrir íþróttaiðkun barna. Við minnkum skutlið með stórbættum almenningssamgöngum, meiri og betri strætó og bætum um leið andrúmsloftið í bænum.
Það þarf að stórauka aðgengi barna að sérfræðingum á borð við sálfræðinga, atferlisfræðinga og talmeinafræðinga innan skólanna. Þar er tækifærið til að styðja við börnin, grípa þau fyrr og gefa kennurum svigrúm til að gera það sem þeir gera best - kenna.
Úrræðum á borð við Hlíðaskóla þarf að fjölga og efla starf félagsmiðstöðva. Þá sjáum við að stórauka þarf kennslu í íslensku fyrir börn með annað móðurmál og tryggja að öll grunnskólabörn á Akureyri hafi gott aðgengi að list- og verkgreinakennslu.
Fasteignagjöld hafa hækkað mikið umfram verðbólgu á kjörtímabilinu. Nokkrar ástæður eru fyrir því; hækkað fasteignamat og hækkun á veitugjöldum, en þó einkum tregða sitjandi meirihluta við að lækka fasteignaskatta í takt við ytri aðstæður. Það þarf að tryggja að Akureyri sé samkeppnishæfur búsetukostur við höfuðborgarsvæðið.
Gera skal kröfu um að þriðjungur húsnæðis í öllu nýju skipulagi sé eyrnamerktur óhagnaðardrifinni uppbyggingu og nauðsynlegt er að stytta biðlista eftir félagslegu húsnæði. Síðast en ekki síst ætlum við að hætta að láta verktaka ráða för þegar kemur að skipulagi bæjarins og því hvernig lóðum er úthlutað.
Við munum beita okkur fyrir vönduðum og hröðum úrbótum í húsnæðismálum hjúkrunarheimilanna í bænum, eftir mikla þrautagöngu íbúa og starfsfólks undanfarin ár. Samfylkingin á Akureyri mun ávallt tala máli íbúa sinna og lætur ekki eins og aðstæður eldri borgara á hjúkrunarheimilum sé sveitarfélaginu óviðkomandi.
Við viljum samþætta þjónustu með innleiðingu ‘Gott að eldast’ verkefnisins, sem komin er góð reynsla á í nokkrum sveitarfélögum. Verkefnið yrði unnið í samstarfi ríkis og sveitarfélagsins með það að markmiði að bæta viðmót, þjónustu og skilvirkni. Við höfum orðið vör við ákall frá aðstandendum fólks með heilabilun og skylda sjúkdóma, þar sem skortir á stuðning og úrræði fyrir sjúklinga og aðstandendur þeirra. Við þurfum að tryggja að fólk falli ekki á milli kerfa, og að aðstandendur veikist ekki sjálfir af álagi við umönnun síns fólks.
Á Akureyri er afar öflugt félag eldri borgara, EBAK, og við viljum reisa félagsaðstöðu sem sómi er af í samstarfi við félagið. Það þarf að vinna að efldri lýðheilsu eldra fólks og hvetja til virkni, hreyfingar og þátttöku og draga um leið úr félagslegri einangrun. Ein leið til þess er að bjóða okkar elstu borgurum frítt í sund og að auka stafrænt læsi eldri borgara með námskeiðahaldi.
Við munum stunda virka hagsmunagæslu fyrir bæinn, íbúa hans og atvinnulíf og marka bænum atvinnu- og vaxtastefnu til framtíðar. Setjum á fót Atvinnulífsstofu og auðveldum fólki og fyrirtækjum að hefja rekstur á Akureyri. Stuðlum að því að hér blómstri fjölbreytt atvinnulíf og fáum fólkið okkar heim aftur eftir nám og störf annars staðar.
Stöndum vörð um Akureyrarflugvöll og millilandaflugið og eflum Akureyri sem heilsársáfangastað með bættu aðgengi að perlum bæjarins yfir vetrartímann, sem gagnast bæði ferðamennskunni og íbúum.
Við ætlum að styrkja stöðu okkar sem skólabærinn Akureyri með auknu samstarfi við háskólann og bættu framboði á húsnæði fyrir stúdenta. Tala máli framhaldsskólanna okkar og berjast fyrir því að ungmenni geti áfram sótt fjölbreytt nám í heimabænum sínum. Við munum nýta hvert tækifæri til að minna á mikilvægi sjúkrahússins og uppbyggingu þess, sem og heilsugæslanna okkar, vera lausnamiðuð og vinna að samþættingu þjónustu með ríkinu í þeim málaflokkum sem falla undir bæði stjórnsýslustig.
Við erum sterkari saman.
Við komumst lengra saman.
Vertu með og settu X við S í kjörklefanum 16. maí.
Höfundur er oddiviti Samfylkingarinnar á Akureyri.
