Við heyrum of oft frá foreldrum sem eru að hlaupa og skutlast á milli skóla, frístundar, æfinga og listiðkunar að kerfið vinnur ekki alltaf með þeim. Við getum gert þetta miklu betur.
Skipulagt íþrótta og tómstundastarf skiptir sköpum fyrir heilsu, sjálfstraust og félagslíf barna og ungmenna. Auk þess er forvarnargildið ótvírætt. Þess vegna eigum við að setja okkur einfalt markmið: Að öll börn í Reykjavík hafi raunverulegt tækifæri til að taka þátt í þeim íþróttum og tómstundum sem þau langar að taka þátt í. Kerfið þarf að vera aðgengilegt, einfalt og sjálfsagt.
Til þess þarf meiri samfellu. Borgin, skólarnir, frístundin og íþróttafélögin þurfa að vinna betur saman og þar á borgin að vera í forystu. Það á að vera auðvelt fyrir börn að prófa sig áfram og fyrir foreldra að halda utan um daginn.
Við eigum að tryggja í samstarfi við íþróttafélögin að yngstu börnin geti fengið að prófa margar íþróttir og þannig fundið sína fjöl. Það gerum við til að mynda með því að tyggja hverfisfélögunum stuðning svo þau geti innheimt aðeins eitt gjald fyrir yngstu börnin sem veiti þeim aðgang að fjölbreyttum íþróttagreinum Þetta hefur gefið góða raun hjá ÍR-ingum í Breiðholti.
Skólahúsnæði er vannýtt í Reykjavík þegar skólatíma lýkur. Þetta er risastórt tækifæri. Að nýta þá innviði sem fyrir eru til að koma fleirum á hreyfingu. Skutl og ferðalög minnka til muna. Íþróttahús og dans- og leiklistarsalir í sumum skólum eru tómir eftir kl. 14. Börn í t.d. 1.-3. bekk gætu iðkað sínar íþróttir, frístundir og listnám þar í stað þess að ferðast vítt og breitt um borgina.
Í sumum hverfum er íþróttaaðstaðan bágborin. Það gengur t.d. ekki að það sé nánast bara eitt nothæft íþróttahús fyrir fjóra skóla, eins og raunin er í Lauganeshverfi. Og vandinn er víðar, íþróttahús borgarinnar leka, þar er mygla og allskonar vandamál. Við verðum einfaldlega að gera betur. Íþróttahús barnanna okkar liggja undir skemmdum vegna langvarandi viðhaldsleysis.
Við þurfum líka að tryggja jafnt aðgengi, sérstaklega til barna af erlendum uppruna eða þeirra sem upplifa óvissu eða óöryggi vegna kynhneigðar eða af öðrum ástæðum. Það er ótrúlega mikilvægt fyrir þau að fá að tilheyra samfélaginu utan skólatíma, þar eignast þau vini, fá hvatningu og að láta ljós sitt skína.
Við verðum sömuleiðis að tryggja að æfinga- eða frístundagjöld komi ekki í veg fyrir að börn efnaminni foreldra fái að vera með. Það er ekki hægt að leggja alla ábyrgð á íþróttahreyfinguna sem borin uppi á sjálfboðaliðum.
Borgin þarf að gera íþróttafélögunum kleift að taka vel á móti öllum börnum. Íþróttafélögin vilja gera það, og dæmi frá öðrum þjóðum sýna glöggt mikilvægi þess að börn eignist fyrirmyndir sem þau tengja við. Hvar leynist okkar Zlatan eða Pernille Harder?
En þetta snýst líka um hversdaginn, það sem gerir borgina lifandi. Sundlaugarnar okkar eru einstakar og gegna lykilhlutverki í lýðheilsu. Þær eru líka frábær samverustaður ótrúlega margra borgabúa á öllum aldri. Þar eigum við að halda áfram að gera vel, rýmka opnunartíma og hugsa skapandi, til dæmis með reglulegum lengri kvöldopnunum á föstudags- eða laugardagskvöldum.
Útivistarsvæði skipta líka miklu máli. Viðey hefur ótrúlega möguleika sem við höfum ekki nýtt til fulls. Þar á að byggja upp öflugt útivistarsvæði með gönguleiðum, leiksvæðum og golfvelli sem myndi skapa ný tækifæri til hreyfingar og upplifunar í nærumhverfi borgarinnar. Byrjum strax að tala við golfsamfélagið um samstarf í þessu. Golf er íþrótt sem allir geta stundað, ungir sem aldnir. Íþróttin hefur vaxið gríðarlega og það vantar fleiri golfvelli.
Golf er næst fjölmennasta íþrótt á Íslandi og flestir golfklúbbar á höfuðborgarsvæðinu eru með langa biðlista.
Og svo eru það hverfin sjálf. Góð leiksvæði og rólóar skipta máli, en ekki síður aðstaðan í kring. Bekkir, skjól fyrir rigningu og roki og aðgengi fyrir foreldra og ömmur og afa eru einföld atriði sem breyta miklu. Og má ekki setja hitatæki á sum þessara svæða og sjá hvort það er ekki þægilegra í kuldanum?
Allar þessar pælingar okkar eru ekki flóknar. Okkar bakgrunnur er úr íþróttum og listum. Við þekkjum þetta. Allt sem þarf er samtal og hugmyndir að lausnum. Vindum okkur strax í það eftir kosningar. Af hverju ekki? STRAX-D.
Höfundar skipar 5., 8. og 12. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík
