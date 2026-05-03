Kristrún og Kópavogsskatturinn – opið bréf frá leikskólastjóra í Kópavogi Egill Óskarsson skrifar 3. maí 2026 13:00 Kæra Kristrún Frostadóttir Í aðdraganda komandi sveitastjórnarkosninga hafa málefni leikskólans verið í brennidepli. Við leikskólafólk fögnum því, enda er ekki vanþörf á. Við sem höfum valið leikskólann sem okkar starfsvettvang höfum kallað eftir því um áraraðir að stjórnmálafólk láti sig fyrsta skólastigið varða og bent á að áframhaldandi útþensla á leikskólakerfinu án þess að farið verði í öflugar aðgerðir til þess að bregðast við mönnunarvanda, þrengslum í húsnæði, skorti á kennurum, miklu álagi og mikilli starfsmannaveltu er stefna sem er fyrir löngu komin í þrot. Það eru auðvitað ekki nýjar fréttir. Ég sem leikskólastjóri og starfsmaður í leikskólum Kópavogs til rúmlega tveggja áratuga geri hinsvegar athugasemdir við hvernig þú hefur brugðist við þeim aðgerðum sem farið var í hér í Kópavogi til þess að bæta stöðuna í leikskólum bæjarins. Snemma á því kjörtímabili sem nú er að líða var stofnaður vinnuhópur sem átti að leggja til aðgerðir í leikskólum bæjarins. Í þessum hópi áttu sæti fulltrúar foreldra, leikskólakennara, leiðbeinenda, starfsfólks menntasviðs bæjarins og stéttarfélaga. Fulltrúar flokka í bæjarstjórn Kópavogs áttu líka sæti við borðið, þar með taldir þeir flokkar sem sitja nú í minnihluta. Þarna var samráðið og samtalið sem stjórnmálamenn lofa svo oft en vill verða meira í orði en á borði loksins virkt og virt. Fólk með fagþekkingu og reynslu af leikskólastarfi var fengið til alvöru ráðgjafar. Það voru tillögur þeirra sem urðu svo að hinu alræmda Kópavogsmódeli. Það að þú sem forsætisráðherra smættir Kópavogsmódelið og störf fagfólksins sem mótaði það niður í stefnumál pólitískra andstæðinga þinna, líkt og þú gerðir í ræðu og viðtölum 1. maí síðastliðin, og nýtir það til að búa til ódýr slagorð er niðurlægjandi fyrir þau sem lögðu fram fagþekkingu sína og reynslu í það starf sem var unnið. Kópavogsmódelið er ekki fullkomið og mun þurfa frekari þróunar við. Það sem er hinsvegar óumdeilt er að módelið hefur haft jákvæð áhrif í leikskólum bæjarins og að það er ekki stefnumál unnið af spunameisturum og almannatengslaráðgjöfum stjórnmálaflokka heldur þvert á móti afrakstur vinnu foreldra og fagfólks í leikskólum Kópavogsbæjar. Málflutningur sem málar okkur leikskólastarfsfólk í Kópavogi upp sem leiksoppa stjórnmálaflokka er ekki boðlegur. Hvað þá þegar hann kemur frá forsætisráðherra. Höfundur er leikskólastjóri í Kópavogi Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Kópavogur Leikskólar Skóla- og menntamál Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mest lesið Þegar einhverfan er ósýnileg: Stúlkur og konur á einhverfurófi Vigdís M. Einarsdóttir Skoðun Góð, betri, best Heiðrún Kristmundsdóttir Skoðun Allt frítt í Garðabæ, eða ábyrgur rekstur ? Lárus Guðmundsson Skoðun Eru verkalýðsfélög úrelt eða bara óþægileg sumum? Elsa Hrönn Gray Auðunsdóttir Skoðun Byrgjum brunninn í stað þess að byggja brunna Bryndís Rut Logadóttir Skoðun Er byggðastefna á Íslandi? Eyþór Stefánsson Skoðun Tímaskekkjan er ekki verkalýðshreyfingin Unnar Geir Unnarsson Skoðun Hugum að lífsgæðum - höfnum ofurþéttingu Skoðun Eigum við að forgangsraða börnunum okkar? Ester Halldórsdóttir Skoðun Hvar á láglaunafólk að búa í Reykjavík? Ari Edwald Skoðun Skoðun Skoðun Hugsum lengra en næstu kosningar Halldór Jörgen Olesen skrifar Skoðun Þegar einhverfan er ósýnileg: Stúlkur og konur á einhverfurófi Vigdís M. Einarsdóttir skrifar Skoðun Er byggðastefna á Íslandi? Eyþór Stefánsson skrifar Skoðun Góð, betri, best Heiðrún Kristmundsdóttir skrifar Skoðun Byrgjum brunninn í stað þess að byggja brunna Bryndís Rut Logadóttir skrifar Skoðun Eru verkalýðsfélög úrelt eða bara óþægileg sumum? Elsa Hrönn Gray Auðunsdóttir skrifar Skoðun Tímaskekkjan er ekki verkalýðshreyfingin Unnar Geir Unnarsson skrifar Skoðun Allt frítt í Garðabæ, eða ábyrgur rekstur ? Lárus Guðmundsson skrifar Skoðun Eigum við að forgangsraða börnunum okkar? Ester Halldórsdóttir skrifar Skoðun Ætti Ísland að taka þátt í PISA? Maren Davíðsdóttir skrifar Skoðun Betri heilsa – betri Kópavogur Arnar Grétarsson skrifar Skoðun Vélarnar ræstar út í skurð Bryndís Haraldsdóttir skrifar Skoðun Að lifa, þrátt fyrir brotna odda Sigurður Árni Reynisson skrifar Skoðun Hvar á láglaunafólk að búa í Reykjavík? Ari Edwald skrifar Skoðun Við klippum ekki borða! Davíð Már Sigurðsson skrifar Skoðun Eldri borgarar í Hveragerði eiga meira skilið Ingibjörg Sigmundsdóttir ,Þorsteinn Hjartarson skrifar Skoðun Tekjutengjum frístundastyrkinn Sandra Hlín Guðmundsdóttir, Þorvaldur Davíð Kristjánsson skrifar Skoðun Alþjóðadagur hryggbólgusjúkdóma: Ekki bara bakverkir Jóhann Pétur Guðvarðarson skrifar Skoðun Loftslagsmál snúast um jöfnuð og lífsgæði Skúli Helgason skrifar Skoðun Sanna er Zohran Mamdani Reykjavíkur Alfreð Sturla Böðvarsson skrifar Skoðun Eru hagsmunir Vestmannaeyja einskins virði? Daði Pálsson skrifar Skoðun Langt frá hátekjulistanum Sanna Magdalena Mörtudóttir skrifar Skoðun Hugum að lífsgæðum - höfnum ofurþéttingu skrifar Skoðun Borgin sem hætti að hlusta skrifar Skoðun Virðing, virkni og góð lífsgæði alla ævi Ellý Tómasdóttir,Ólafía Ingólfsdóttir skrifar Skoðun 414 ástæður til að gera betur Anna Sigríður Hafliðadóttir skrifar Skoðun Barátta sem skiptir sköpum Svanfríður Bergvinsdóttir skrifar Skoðun Verkalýðsbarátta okkar daga Jónas Már Torfason skrifar Skoðun 1. maí: Sóknarfæri í jafnrétti eða skref aftur á bak? Kolbrún Halldórsdóttir skrifar Skoðun Styrkur okkar er velferð allra Finnbjörn A. Hermannsson skrifar Sjá meira