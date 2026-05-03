Skoðun

Góð, betri, best

Heiðrún Kristmundsdóttir skrifar

Við sem búum í sveitarfélaginu Árborg eigum flest sameiginlegt að hafa á einhverjum tímapunkti staðið fram fyrir því að velja okkur búsetu. Við völdum öll það samfélag sem við töldum best að tilheyra, til að ala upp börnin okkar og eldast. Árborg býr yfir gæðum sem laða að. En hvað fylgir því að búa í gæðasamfélagi?

Tíðindi síðustu daga eru að rekstur sveitarfélagsins er upp á við, sem er vel. En það er engin fjármálasnilld þar að baki sem sneri rekstrinum við. Það er búið að fara yfir það. Leitað var til íbúa um að leysa vandann. Svo má halda því til haga að það á ekki að teljast til afreka að reka opinberan sjóð yfir núllinu.

Gæðastefna

En hvað svo? Verkefni næstu ára er tryggja að við lærum af þessu og sjá til þess að sagan endurtaki sig ekki. Sem einstaklingar í framboði til að leiða sveitarfélagið ber okkur skylda að setja okkur gæðastefnu og skýrt verklag, ekki bara í fjármálum sveitarfélagsins, heldur í allri ákvarðanatöku. Við viljum skýra og gagnsæja gæðaferla. Þetta er ekki bara til að tryggja jafnræði heldur einnig jafnrétti í ákvarðanatöku. Hvort sem er um ræðir afgreiðslu mála eða upplýsingaflæði til íbúa.

Framtíðarsýn

Hvernig verðum við góð, og svo best? Ákvarðanir teknar í dag þurfa að eldast vel, jafnvel þó litið sé tugi ára fram í tímann. Gæði í ákvarðanatöku og verkferlum tryggja, svo dæmi sé tekið, að ákvarðanir teknar á stjórnsýslustigi bori ekki gat í veski íbúa. Við eigum að nýta okkur tæknina til að styðja starfsfólk, bæta ákvarðanatöku og tryggja betri nýtingu almannafjár.

Slík nálgun er ekki aðeins grundvöllur góðrar stjórnsýslu, heldur lykillinn að því að skapa gæðasamfélag þar sem fólk vill búa til framtíðar. Því það er jú ástæða þess að við völdum að búa hér, ala upp börnin okkar og eldast.

Höfundur er oddviti Viðreisnar í Árborg

Sveitarstjórnarkosningar 2026 Árborg Viðreisn

