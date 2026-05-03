Hugsum lengra en næstu kosningar Halldór Jörgen Olesen skrifar 3. maí 2026 12:32 Stjórnmálin vinna á fjögurra ára kjörtímabilum, en borgir, samgöngur og börnin okkar vinna á fjörutíu árum. Það er kominn tími til að brúa þessa gjá. Það er stundum hægt að mæla þroska samfélags í því hversu langt fram í tímann það nennir að hugsa. Um árabil hef ég unnið með fólki frá ólíkum löndum að verkefnum þar sem niðurstaðan kemur ekki í ljós á næsta ári, eða því þarnæsta, heldur einhvern tíma eftir að flest okkar eru komin annað. Það sem mér hefur orðið skýrast er þetta: bestu ákvarðanir samfélaga eru sjaldan teknar af þeim sem eiga að njóta þeirra. Þær eru gjafir frá einni kynslóð til annarrar. Þessi einfalda hugmynd virðist eiga erfitt uppdráttar í íslenskum stjórnmálum. Á árinu 2025 voru fullbúnar 3.371 íbúð á öllu landinu eða átta prósent færri en árið áður. Sérfræðingar segja að við þurfum að byggja að minnsta kosti fimm þúsund íbúðir á ári næsta áratuginn til að halda í við fólksfjölgun. Á sama tíma rífumst við um sömu hundrað hektarana í Vatnsmýrinni, eins og við höfum gert mjög lengi. Aðalskipulag Reykjavíkur segir að flugvöllurinn fari þaðan árið 2032. Húsnæðisáætlun sömu borgar fyrir 2026–2035, kynnt í mars, gerir ráð fyrir að hann verði áfram. Þetta er ekki ágreiningur milli flokka. Þetta er borg sem talar í kross við sjálfa sig. Borgarlínan er annað dæmi. Hún var samþykkt árið 2019. Fyrstu skóflustungurnar teknar nú í vor, sjö árum síðar. Það er ekki vegna þess að verkfræðin sé flókin, Kaupmannahöfn, Helsinki og Bilbao hafa byggt sambærilegt á helmingi þess tíma. Það er vegna þess að við, sem samfélag, kunnum betur að ræða stuttu spurningarnar en þær löngu. Á hverri skóflustungu hangir kjörtímabil sem reynir að klára áður en næsta tekur við. Af hverju er þetta svona erfitt? Stjórnmál eru hönnuð fyrir stuttan tíma. Kjörtímabil er fjögur ár, fjárlög eitt ár, ríkisstjórnir lifa oft skemur en frumvarpið sem var flutt. Embættismenn eru aldir upp við að óttast pólitíska byltu meira en pólitíska kyrrstöðu. Fjölmiðlar verðlauna afmarkaða atburði eins og opnanir, mótmæli, þingmál, frekar en hægar breytingar sem aðeins sjást þegar maður stígur til baka. Þetta er ekki íslenskt vandamál eitt og sér. Þetta er vandamál lýðræðis á 21. öld. En önnur lönd eru farin að bregðast við. Wales setti á árinu 2015 lög um réttindi framtíðarkynslóða eða Well-being of Future Generations Act, sem gerir öllum opinberum stofnunum skylt að meta langtímaáhrif ákvarðana á fólk sem ekki er enn fætt. Finnska þingið hefur frá árinu 1993 starfrækt sérstaka framtíðarnefnd, Tulevaisuusvaliokunta, sem skoðar áratugaframtíðir áður en frumvörp eru lögð fram. Singapúr skipuleggur borgina sína 50 ár fram í tímann og endurskoðar áætlunina á tíu ára fresti. Ekkert af þessu er útópía. Þetta eru praktísk verkfæri sem segja: stundum þurfum við að hugsa lengra en til næstu kosninga, og við ætlum að gera þetta formfast en ekki láta það ráðast af því hvort einhver minnist á það í kosningabaráttu. Á Íslandi eigum við að geta þetta. Við erum lítil þjóð með mikinn sköpunarkraft og óvenjulegt aðgengi að okkar eigin kjörnu fulltrúum. Það ætti að vera kostur, ekki ókostur. En þá þarf samtal okkar að hætta að snúast eingöngu um næstu fjárlög og fara að snúast um næstu kynslóð. Sjávarþorpið Skerjafirði er heildstæð skipulagstillaga sem ég hef unnið að ásamt fjölda fólks, er ein tilraun til þess og dæmi um hvenær langtímahugsun gæti litið út. Hún spyr ekki bara hvar setja á íbúðir á næsta áratug, heldur hvernig á að færa Reykjavík fram um 30–40 ár í einu skrefi. Sumum mun þykja sú spurning óraunsæ. Mér finnst hún nákvæmlega það sem stjórnmál okkar þurfa að hafa hugrekki til að spyrja. Þetta vor verður kosið til borgarstjórnar. Það verður freistandi að ræða eingöngu um næstu fjögur ár. Við skulum ekki fara í þá gildru. Spyrjum frambjóðendur okkar einnar einfaldrar spurningar: Hvaða ákvörðun ert þú tilbúin að taka núna sem þú munt aldrei sjálf njóta vegna þess að hún er rétt fyrir þá sem á efir koma. Svarið við þeirri spurningu segir meira um hvern frambjóðanda en allan loforðakassann. Það er kominn tími til að hugsa lengra. Höfundur er sérfræðingur í samstarfi og einn af höfundum skipulagstillögunnar Sjávarþorpið Skerjafirði. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Reykjavík Skipulag Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mest lesið Þegar einhverfan er ósýnileg: Stúlkur og konur á einhverfurófi Vigdís M. Einarsdóttir Skoðun Góð, betri, best Heiðrún Kristmundsdóttir Skoðun Allt frítt í Garðabæ, eða ábyrgur rekstur ? Lárus Guðmundsson Skoðun Eru verkalýðsfélög úrelt eða bara óþægileg sumum? Elsa Hrönn Gray Auðunsdóttir Skoðun Byrgjum brunninn í stað þess að byggja brunna Bryndís Rut Logadóttir Skoðun Er byggðastefna á Íslandi? Eyþór Stefánsson Skoðun Tímaskekkjan er ekki verkalýðshreyfingin Unnar Geir Unnarsson Skoðun Hugum að lífsgæðum - höfnum ofurþéttingu Skoðun Eigum við að forgangsraða börnunum okkar? Ester Halldórsdóttir Skoðun Hvar á láglaunafólk að búa í Reykjavík? Ari Edwald Skoðun Skoðun Skoðun Hugsum lengra en næstu kosningar Halldór Jörgen Olesen skrifar Skoðun Þegar einhverfan er ósýnileg: Stúlkur og konur á einhverfurófi Vigdís M. Einarsdóttir skrifar Skoðun Er byggðastefna á Íslandi? Eyþór Stefánsson skrifar Skoðun Góð, betri, best Heiðrún Kristmundsdóttir skrifar Skoðun Byrgjum brunninn í stað þess að byggja brunna Bryndís Rut Logadóttir skrifar Skoðun Eru verkalýðsfélög úrelt eða bara óþægileg sumum? Elsa Hrönn Gray Auðunsdóttir skrifar Skoðun Tímaskekkjan er ekki verkalýðshreyfingin Unnar Geir Unnarsson skrifar Skoðun Allt frítt í Garðabæ, eða ábyrgur rekstur ? Lárus Guðmundsson skrifar Skoðun Eigum við að forgangsraða börnunum okkar? Ester Halldórsdóttir skrifar Skoðun Ætti Ísland að taka þátt í PISA? Maren Davíðsdóttir skrifar Skoðun Betri heilsa – betri Kópavogur Arnar Grétarsson skrifar Skoðun Vélarnar ræstar út í skurð Bryndís Haraldsdóttir skrifar Skoðun Að lifa, þrátt fyrir brotna odda Sigurður Árni Reynisson skrifar Skoðun Hvar á láglaunafólk að búa í Reykjavík? Ari Edwald skrifar Skoðun Við klippum ekki borða! Davíð Már Sigurðsson skrifar Skoðun Eldri borgarar í Hveragerði eiga meira skilið Ingibjörg Sigmundsdóttir ,Þorsteinn Hjartarson skrifar Skoðun Tekjutengjum frístundastyrkinn Sandra Hlín Guðmundsdóttir, Þorvaldur Davíð Kristjánsson skrifar Skoðun Alþjóðadagur hryggbólgusjúkdóma: Ekki bara bakverkir Jóhann Pétur Guðvarðarson skrifar Skoðun Loftslagsmál snúast um jöfnuð og lífsgæði Skúli Helgason skrifar Skoðun Sanna er Zohran Mamdani Reykjavíkur Alfreð Sturla Böðvarsson skrifar Skoðun Eru hagsmunir Vestmannaeyja einskins virði? Daði Pálsson skrifar Skoðun Langt frá hátekjulistanum Sanna Magdalena Mörtudóttir skrifar Skoðun Hugum að lífsgæðum - höfnum ofurþéttingu skrifar Skoðun Borgin sem hætti að hlusta skrifar Skoðun Virðing, virkni og góð lífsgæði alla ævi Ellý Tómasdóttir,Ólafía Ingólfsdóttir skrifar Skoðun 414 ástæður til að gera betur Anna Sigríður Hafliðadóttir skrifar Skoðun Barátta sem skiptir sköpum Svanfríður Bergvinsdóttir skrifar Skoðun Verkalýðsbarátta okkar daga Jónas Már Torfason skrifar Skoðun 1. maí: Sóknarfæri í jafnrétti eða skref aftur á bak? Kolbrún Halldórsdóttir skrifar Skoðun Styrkur okkar er velferð allra Finnbjörn A. Hermannsson skrifar Sjá meira